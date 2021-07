Guillermo Bermejo sostuvo que la versión de que el presidente Pedro Castillo busque reelegirse es de las agrupaciones de derecha. | Fuente: Andina

Guillermo Bermejo, congresista de Perú Libre, indicó este miércoles que desde su agrupación política no han dicho que Pedro Castillo buscará mantenerse en el cargo de presidente de la República, pero no descartó la posibilidad de que otra persona vinculada a su partido pueda postular.

En declaraciones a la prensa desde el Centro de Convenciones Lima, en el distrito de San Borja, el legislador señaló que no es cierto que Pedro Castillo busque reelegirse eternamente. Añadió que esta es una versión de las agrupaciones de derecha del país que creen que los “peores ejemplos en el mundo” se aplicarán en nuestro país.

Sin embargo, indicó que es posible que la población le dé una nueva oportunidad a Perú Libre y que otra persona de esa agrupación podría tentar el cargo depresidente de la República.

“Yo quisiera que ustedes me digan en qué momento alguien ha dicho que Pedro Castillo se tiene que reelegir eternamente. No, nosotros sí creemos que si Dios y el pueblo nos da la oportunidad, que en cinco años otro compañero que sea candidato pueda asumir la Presidencia, será, pero si no, no pues”, sostuvo.

“Lo que pasa es que este país tiene una derecha muy mediocre. Una derecha que lo primero que se le ocurre es pensar en los peores ejemplos que se han podido dar en el mundo en cuanto a diversos temas y creen que eso exactamente se aplicará acá”, agregó el legislador.

Sobre cambio en la Constitución

El congresista continuó al señalar que lo que busca su agrupación política es dejar un legado con la conformación de la Asamblea Constituyente. Esto con el objetivo de que se cambie la Constitución y que se den una serie de cambios en el país.

“Nosotros tenemos que dejar un legado y ese legado para nosotros es la Asamblea Constituyente. Una nueva Constitución donde los derechos sean eso, que la salud no sea un privilegio, que la educación, no sea un privilegio, que el acceso a la universidad no sea un privilegio”, dijo.

Añadió que para el desarrollo del país es necesario “industrializar nuestra materia prima” para poder generar empleo. En ese sentido, dijo que el país necesita siderúrgicas, metalúrgicas y que se defienda al campesino en lo que respecta al tema agrario.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

‘Espacio Vital’: ¿Cuánto tiempo dura la inmunidad después de la infección por COVID-19?