El congresista de la bancada de Perú Libre, Guillermo Bermejo, criticó duramente a la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, ya que, según él, viene enfrentando a los ministros del gabinete.

En declaraciones a la prensa, el parlamentario señaló que esta puede renunciar si es que hay algo que no le gusta en vez de "chantajear" al presidente Pedro Castillo.

"Nadie es indispensable. Los cargos de premierato y ministros son encargos de confianza. Nadie debe aceptar chantajes de nadie. ¿Qué es eso de me voy? Eso puede ser en secundaria o una pelea universitaria", sostuvo.

"En el gobierno no se pueden aceptar chantajes y el que se quiera ir, las puertas están abiertas. Siempre hemos estado en coordinación con colegas sin chantajes”, agregó.

Además, el congresista dijo que la PCM no debería estar cuestionando a los ministros sino debería pensar en "trabajar". “Espero que reflexione, que cambie su manera de actuar. Es inconveniente que este pechando ministros cada semana. No sé si quiere dar muestra de fuerza, pero así no se hace”, agregó.





Llamadas de atención

La presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, envió una carta al ministro de Energía y Minas, Eduardo González, en la que le expresa su preocupación por su inasistencia a tres sesiones de la comisión multisectorial para ampliar las reservas de gas natural y fortalecer la industria de los hidrocarburos para la masificación del gas natural a nivel nacional.

En el documento, la jefa del Gabinete Ministerial recuerda que uno de los artículos de la resolución que crea esta comisión de naturaleza temporal señala que el ministro de Energía y Minas conforma este grupo de trabajo "lo cual es coherente con las materias para la cual fue creada, vinculadas al sector energético, de competencia de la cartera que usted es titular ".





