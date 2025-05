"Renuncia o el Congreso tendrá que tomar una decisión": congresistas se pronuncian sobre situación de Gustavo Adrianzén

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

"Esto tiene que llevar a que alguien en el Gobierno asuma la responsabilidad": congresistas se pronuncian sobre moción de censura contra Gustavo Adrianzén. | Fuente: PCM

El congresista Fernando Rospigliosi, de la bancada de Fuerza Popular, se pronunció sobre las cuatro mociones de censura que han presentado diversos parlamentarios en contra del presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén.

Al respecto, el parlamentario manifestó que su bancada aún no llega a un consenso sobre si votar a favor o en contra de la censura. Sin embargo, indicó que cree que el primer ministro debe renunciar.

“Sobre el punto, ¿quién es responsable de este desastre que ha ocurrido en Pataz y de toda la inseguridad? El Gobierno. Esto tiene que llevar a que alguien en el Gobierno asuma la responsabilidad. O renuncia o el Congreso tendrá que tomar una decisión”, expresó.

En esa misma línea, la congresista Norma Yarrow, de Renovación Popular, indicó que su bancada no se reunirá con Adrianzén antes del debate por la censura.

“Con bancadas se reunirá, con nosotros no. Ya hemos escuchado suficiente. Yo te puedo escuchar cuando tú vienes a trabajar conmigo para tratar de mejorar, pero no me vienes a amenazar y después a conversar”, señaló.

Por otra parte, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana ha indicado que el debate y posterior votación para censurar a Gustavo Adrianzén podría llevarse a cabo el próximo 15 de mayo.

Adrianzén sobre su futuro: “Tengo amplísima vocación de renuncia”

El jefe del Gabinete Ministerial, Gustavo Adrianzén, señaló no tener ningún inconveniente en renunciar a su cargo si con esta decisión contribuye a que la “delincuencia o el crimen organizado” se reduzca en el país.

“Tengo una amplísima vocación de renuncia, amplísima. Si yo tuviera la certeza de que dando un paso al costado contribuiría en el cese de la delincuencia urbana o el crimen organizado, no dude que lo haría sin pensarlo dos veces”, aseveró en conferencia de prensa tras la última sesión del Consejo de Ministros.

Asimismo, Adrianzén se mostró sorprendido por las mociones de censura presentadas en su contra. En ese sentido, indicó que conversará con las diferentes bancadas para explicarles el trabajo que realiza el Gobierno en la lucha contra la criminalidad.

“En un momento como este en el que el país es asolado por el crimen organizado, en el que tenemos a la delincuencia urbana azotando las calles, es cuando más unidos debemos estar”, señaló.