María del Carmen Alva sobre mociones de censura a Gustavo Adrianzén: "Ya es momento de un cambio"

María del Carmen Alva dijo que Gustavo Adrianzén “ya cumplió su momento, su tiempo y tiene que haber una renovación”. | Fuente: RPP

La congresista no agrupada María del Carmen Alva se refirió a las cuatro mociones de censura que han presentado diversas bancadas para censurar al presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén.

En diálogo con Las Cosas Como Son de RPP TV, la expresidenta del Congreso se mostró a favor de las iniciativas parlamentarias presentadas por sus colegas. En ese sentido, la exintegrante de Acción Popular dijo que el titular de la PCM “ya cumplió su momento, su tiempo y tiene que haber una renovación” en el Gabinete Ministerial.

“Yo creo que ya es un momento de cambio y lo que ha sucedido en Pataz ya fue la gota que rebalsó el vaso. Eso ya nos ha afectado a todos y no es primera vez que sucedía un tema así, pero creo que ya con sus declaraciones lamentables, que no estaba bien informado, que dice que llamó a la empresa y la empresa le dijo que no pasaba nada, que no eran sus trabajadores (...) Resulta que era una empresa que habían subcontratado. Efectivamente, era otra empresa. […] Alguien le tiene que informar. Aquí no está enterado de nada. No se ve estrategia”, manifestó.

¿Cómo debe ser el próximo primer ministro?

En esa misma línea, la parlamentaria señaló que el próximo primer ministro de Estado debe “saber de gestión porque lidera un gabinete”. Además, debe ser una persona “política” y “dialogante”.

“Yo creo que el próximo premier tiene que ser una persona política porque necesita el premier, aparte de tener experiencia, que pueda tener experiencia de gestión. [Además], tiene que ser una persona política, con la experiencia, dialogante y que esté más conectado con la realidad, […] que sea empático”, acotó.

Finalmente, sobre el posible aumento de sueldo de la presidenta Dina Boluarte, Alva indicó que “este no es el momento”. “No es ella [Bolaurte] la que tiene que aumentarse”, concluyó.