Héctor Becerril es miembro de la Comisión Permanente. | Fuente: Foto: Congreso / Video: RPP Noticias

El excongresista Héctor Becerril, miembro de la Comisión Permanente, cuestionó al presidente Martín Vizcarra por señalar que no corresponde al Poder Ejecutivo presentar su Plan de Gobierno ante este organismo.

"Ya sabemos que al golpista no le gusta que lo fiscalicen, por eso ha cerrado el Congreso. Lo que no corresponde es que recién, tras casi dos años en el Gobierno, presente su Plan y que hasta ahora no haya hecho ninguna obra importante en el país", señaló.

El fujimorista aseguró que la Comisión Permanente, de la cual forma parte, "reemplaza al Pleno del Congreso". Por esta razón, consideró que el Ejecutivo debería presentar su Plan de Gobierno ante este grupo. "(…) pero como sabemos que ningunea al Congreso, seguramente lo va a presentar ante sus amigos comunistas", dijo.

"Es lamentable que recién el presidente golpista esté presentando su Plan de Gobierno, o sea que ayer recién ha comenzado a gobernar. Además, la población no espera nada del presidente porque no hace nada, así que, por más de que pueda presentar planes de gobierno, si no tiene la capacidad para ejecutar obras, da lo mismo", agregó.

Esta mañana, el presidente Martín Vizcarra señaló que la presentación del Plan de Gobierno no se realizará ante la Comisión Permanente, sino la próxima semana en Palacio de Gobierno.

"Nosotros somos respetuosos de las normas y de la Constitución. Hasta el 26 de enero, que se va a elegir al nuevo Congreso, y por una cuestión de respeto a la población, se va a presentar este plan de trabajo, pero no corresponde hacerlo ante la Comisión Permanente", sostuvo.

Martín Vizcarra aclaró que cuando el Presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, presente el Plan de Gobierno, se determinará una serie de medidas, como la intensificación del patrullaje en las calles para luchar contra la inseguridad ciudadana.