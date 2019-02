Héctor Becerril tras presunto pago de soborno a cambio de obra: "No vivo de coimas, vivo de mi sueldo"

El congresista señaló que tomará acciones legales contra Mirtha Gonzales. | Fuente: Congreso de la Republica

El congresista de Fuerza Popular Héctor Becerril negó lo dicho por la empresaria Mirtha Gonzáles quien señaló que el hermano del parlamentario, Wilfredo Becerril, había solicitado comprar acabados de lujo para el ex vocero de la bancada naranja a cambio de no rescindir el contrato de una obra pública en Chiclayo.

En conferencia de prensa, el parlamentario negó vivir de dinero ilícito y dijo que se allanaba al levantamiento de su secreto bancario como el de sus comunicaciones.

“No vivo de coimas, vivo de mi sueldo”, expresó Becerril esta mañana. Además, explicó que si bien adquirió el terreno de su casa ubicada en Trujillo desde el 2003, recién para el 2013 ha empezado a construirla. "Hasta hoy no puedo terminarla", precisó.

Además explicó que los acabados él mismo lo financió pidiendo un préstamo al banco, pero que este demoró y es por eso que su hermano Wilfredo es el que lo solicita.

"Como ocurre en familias, mi hermano me ofrece un préstamo de 70 mil soles mientras salía el mío en el banco Continental el cual luego me lo deniegan (...) Ante eso voy a Cooperativa San Isidro y solicito un préstamo de 100 mil soles. Este me lo dan y llamo a mi hermano para hacerle la devolución del préstamo que había hecho. Ahí me entero que no había una boleta, sino una factura a nombre de la empresa Casco Construction de Mirtha Gonzáles Yep", comentó.

Agregó además que a él "nadie le regala nada" y que tras el préstamo compró cosas para el segundo y tercer piso de su casa. "Una vez más me reafirmo: no soy ningún corrupto", indicó.

Se allana a investigaciones

El ex vocero de la bancada liderada por Keiko Fujimori señaló que se allana "al levantamiento de secreto bancario y comunicaciones" y que tomará acciones legales contra la empresaria.

También comentó que en todo caso será su hermano Wilfredo quien tendrá que aclarar por el préstamo que figuraba a nombre de Gonzáles. "Eso seguramente mi hermano lo explicará porque si el queda conmigo en hacer préstamo, ¿por qué luego acepta que la señora le de una parte?", señaló.

Becerril dijo además que no tenía ningún problema en que la prensa acuda a su casa a constatar que no había ningún acabado fino en su casa ya que esta se encuentra aún en construcción.