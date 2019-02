La presidenta señaló que en la comisión que preside aún hay mayoría fujimorista. | Fuente: Congreso de la Republica

La presidenta de la Comisión de Ética, Janet Sánchez, se pronunció tras la denuncia contra el congresista de Fuerza Popular Héctor Becerril. Una empresaria lo acusó de pedir acabados de porcelanato italiano para su casa a cambio de no rescindir el contrato de una obra pública. La parlamentaria de Peruanos Por el Kambio (PPK) señaló que la denuncia es seria y amerita una investigación profunda.

"Este reportaje amerita una investigación profunda y severa", señaló Sánchez en RPP Noticias. La congresista indicó que la comisión que preside verá este caso la primera semana de marzo.

"La próxima semana sesiona, porque esta es de representación. Considero que deberíamos concesionar de forma extra para ver este caso y otros que han quedado pendientes (sobre Becerril)", precisó.

Sánchez recordó las otras investigaciones que se le han abierto al congresista Becerril y que en algunos casos estas no han procedido.

"En la Comisión de Ética tenemos una mayoría fujimorista de Fuerza Popular en donde todas las solicitudes que se pueden dar se elevan a votación. No es que la presidencia decida absolutamente sola", explicó.

También señaló que espera que con la recomposición del Consejo Directivo -en donde Fuerza Popular perdió a 3 representantes- la comisión que preside se pueda reacomodar.

Niega explicaciones

La congresista de Fuerza Popular Milagros Salazar contestó el argumento de Sánchez y negó que su bancada cuente con la mayoría en dicha comisión.

"Es lamentable que mienta porque nosotros no somos mayoría. Los miembros de la comisión son 9 y Fuerza Popular tiene 4", precisó. Además, negó que la agrupación busque blindar a Héctor Becerril.

"Siempre dicen que blinda, pero nosotros no blindamos a nadie. No somos mayoría en Ética por lo tanto no hay blindaje a ningún otro incluido Héctor Becerril", acotó.