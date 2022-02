Guillermo Bermejo, congresista de Perú Libre | Fuente: Foto: Congreso / Video: RPP Noticias

El congresista Guillermo Bermejo (Perú Democrático) informó que se reunió en Palacio de Gobierno con el presidente Pedro Castillo y el todavía presidente del Consejo de Ministros, Héctor Valer, para hacer "un balance de la situación política actual, luego de que se anunciara la reconformación del Gabinete; sin embargo, negó que se haya mencionado nombres.

"En una situación como la que está el Perú tenemos que llamar a los mejores cuadros, indistintamente de las tiendas políticas. Yo he apoyado en su momento a Guido (Bellido), a Mirtha Vásquez, a (Héctor) Valer. Al final tampoco me he sentido muy satisfecho con las cosas que han sucedido, pero eso no significa que te vas a poner en el otro extremo", indicó.

Sobre las denuncias de exfuncionarios públicos, como la expresidenta del Consejo de Ministros Mirtha Vásquez o el exsecretario presidencial Carlos Jaico, sobre un supuesto Gabinete en la sombra, el parlamentario cuestionó que cuando estas personas perdieron la confianza del presidente y se anunció su remoción del cargo, realizaran estas supuestas acusaciones.

"Cuando están en el cargo todo les gusta y cuando salen nada les gusta. Eso es desleal. Si yo veo que todo está chueco, no trabajo, no podría aceptar un cargo en el que no me sienta cómodo o algo sea raro. El país lo que menos necesita es gente oportunista que se aproveche de las circunstancias para tener validez política", criticó.

Desconocían situación legal de Héctor Valer

En declaraciones a la prensa desde los exteriores de Palacio de Gobierno, el congresista oficialista señaló que "no tenían en el radar" los problemas legales y denuncias por agresión que tenía el cuestionado presidente del Consejo de Ministros, Héctor Valer. De haberlo sabido, reconoció que "nuestra lectura hubiera sido diferente".

"Errores siempre va a haber en los gobiernos. Acá no hay un gobierno totalitario como ha salido a mentir la presidenta del Congreso, que es la comprobación de que todo eso que fue a hacer a España (supuestas críticas al presidente) fue verdad. Ella piensa así (pero) ¿tú ves aquí el imperio del comunismo, se ha expropiado algo?", cuestionó.

Con respecto a los cuestionamientos que recibió el todavía jefe del Gabinete Ministerial, Héctor Valer, por emplear la frase "bala de plata" al referirse a una eventual denegatoria de la confianza y de un cierre del Congreso, Bermejo señaló que el término "es debatible", aunque precisó que se trata de una situación que se ajusta a la Constitución.

"La mejor autocrítica es la recomposición del Gabinete. Dime una sola autocrítica de quienes hoy manejan el Congreso. El Congreso (ha sido) absolutamente obstruccionista porque no le gusta nada (…) ¿De qué sirve darle luz verde a un premiarato si toda la semana vamos a tener ministros para guillotinar en el Congreso? Eso no es normal", apuntó.

