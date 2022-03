Fuerza Popular apoyará la censura al ministro de Salud, Hernán Condori | Fuente: Foto: Minsa / Video: RPP Noticias

La bancada de Fuerza Popular anunció que va a respaldar la moción de censura contra el ministro de Salud, Hernán Condori. Así lo aseguró esta mañana la congresista Martha Moyano, integrante de esta agrupación, luego de afirmar que se sumarían a la iniciativa impulsada en la víspera por la bancada de Avanza País.

"Hay una bancada (Avanza País) que incluso le dio 30 días de gracia al señor (ministro Hernán Condori) para ver qué hace. Ahora, finalmente, no se cumplen los 30 días y toman la decisión de presentar una moción de censura, que nosotros apoyaremos porque es un acuerdo de nuestra bancada", señaló.

"No se trata de si uno firmó o no la censura, si la presentó o no, se trata de nuestra posición como bancada y nosotros no solamente hemos señalado que está lleno (el Gobierno) de muchas personas comprobadamente corruptas, sino que además tienen relación con el Movadef", agregó.

El martes pasado, diferentes bancadas parlamentarias presentaron formalmente la moción de censura contra el ministro de Salud, Hernán Condori. El documento lleva 33 firmas, sin el refrendo de algún representante de Fuerza Popular y de Perú Libre.

El congresista de Avanza País, Diego Bazán, expresó su agradecimiento a las bancadas por apoyar la presentación de la moción de censura contra el ministro de Salud.

"Agradezco a los 32 colegas congresistas que, de forma valiente, se han sumado a esta moción de censura contra el ministro Condori. A la bancada de Avanza País, de Renovación Popular, al Partido Morado, a Alianza para el Progreso y a Juntos por el Perú, que de forma consecuente creen que hoy el ministro no debería seguir en el cargo. Las continuas denuncias que él tiene, los cuestionamientos e incluso con el apoyo de los diferentes colegios de médicos del país, reafirman nuestra posición de que el señor debe dejar el cargo", dijo.

Congresista pidió el apoyo de Fuerza Popular

Precisamente, el congresista de Avanza País Diego Bazán había expresado su confianza y la esperanza de que la bancada de Fuerza Popular votará a favor de la moción de censura, que se presentó a mesa de partes del Congreso, contra el ministro de Salud, Hernán Condori.

En entrevista con el programa Nada está dicho de RPP, Diego Bazán indicó que desde un inicio la bancada de Avanza País no consideró a Hernán Condori como idóneo para el ejercicio del cargo y consideró una "provocación" la presencia del ministro de Salud el día de la interpelación.

"Hoy pedí en la mañana a cuatro valientes que se sumen a esta moción de censura, conseguimos finalmente esas firmas. Hemos dado un primer paso, esto no es el fin, el fin es que el señor Condori se vaya y para eso necesitamos 66 votos. En ese sentido, tengo la confianza y la esperanza también de que Fuerza Popular se va a sumar a este grupo de congresistas que va a votar a favor que se vaya el señor Condori", dijo.



Diego Bazán no quiso especular sobre la decisión de Fuerza Popular de respaldar al ministro de Salud tras la interpelación, pero afirmó que algunos parlamentarios fujimoristas le señalaron que eran muy respetuosos de un tema de bloque. "Tengo la esperanza de que sí se van a sumar a los votos", agregó.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿En qué se parecen el fútbol y el coronavirus? El Dr. Elmer Huerta responde: