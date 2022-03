Katy Ugarte, de Perú Libre, dice que Pedro Castillo evitó cambiar a Hernán Condori por "una cuota de poder"

Pleno del Congreso aprueba censura al ministro Hernán Condori | Fuente: Foto: Congreso / Video: RPP Noticias

La congresista Katy Ugarte, integrante de la bancada de Perú Libre, saludó la reciente censura al ministro de Salud, Hernán Condori, aprobada en el Parlamento; sin embargo, consideró que el presidente Pedro Castillo pudo haber evitado este nuevo enfrentamiento con el Congreso si atendía los cuestionamientos que se generaron tras este nombramiento,

"Esto se veía dar porque ya desde hace tiempo estaba siendo cuestionado y el presidente debió tomar esta decisión y tener que cambiar, pero sin embargo hay que esperar esta situación (que proceda la censura) y yo creo que es hora de que también el presidente tenga que ponerse un poco más fuerte y tomar esta decisión de cambiar porque a veces vemos que cuando un ministro es cuestionado fuertemente ya no podemos avalar", indicó.

En entrevista con RPP Noticias, la parlamentaria opinó que el presidente Pedro Castillo "está siendo presionado" por personas que buscan imponer a personajes poco calificados en cargos importantes, como el Ministerio de Salud. Ugarte lamentó que esta situación "hace daño" a la gobernabilidad del país y a la propia investidura del jefe de Estado.

"Hay que decir claramente en este aspecto que es una cuota de poder de los compañeros del señor Vladimir Cerrón. Creo que esto también está haciendo daño a estas propuestas que no son tan idóneas y espero que para el cambio sea una buena propuesta, que tenga un buen perfil. El bloque magisterial le sugerimos que haga este cambio", comentó.

Asimismo, la legisladora oficialista dijo "presumir" que la propuesta de Hernán Condori al Ministerio de Salud fue de Vladimir Cerrón, fundador de Perú Libre. Insistió en que el presidente Pedro Castillo debió haber escuchado los cuestionamientos que se originaron desde su nombramiento para evitar que el ministro sea censurado.

"Es necesario que (Pedro Castillo) tome decisiones inmediatas cuando hay este tipo de cuestionamientos. Nosotros le hemos dicho a los colegas de Perú Libre que necesitamos que el presidente tenga que encaminar la gobernabilidad, basta de debilitar al Ejecutivo, pero hay una terquedad tan fuerte y ahí están las consecuencias", afirmó.

"Nosotros bien claro le hemos dicho al presidente que hoy más que nunca no puede volver a equivocarse. Tampoco puede escuchar presiones con personajes que no tengan el perfil y que no sean adecuados para el cargo, y que haga un buen filtro al cual nosotros vamos a estar sigilosos viendo este aspecto para evitar este tipo de conflicto", agregó.

Esta tarde, con 71 votos a favor, 32 en contra y 13 abstenciones, el pleno del Congreso aprobó este jueves la moción de censura contra el titular del Ministerio de Salud, Hernán Condori Machado.

El pedido había sido presentado por el legislador Diego Bazán (Avanza País) y se sustentaba en la "manifiesta falta de idoneidad y capacidad" de Condori Machado para el cargo.

La moción, además, contaba con el respaldo de legisladores de Avanza País, Renovación Popular, Juntos por el Perú, APP, Somos Perú, Acción Popular, así como de los congresistas no agrupados Carlos Anderson, Enrique Wong, Susel Paredes, Flor Pablo y Edward Málaga.

