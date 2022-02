Hernando Guerra: El presidente debe armar un Gabinete pensando en el país y no en mantener su cuota en el Congreso

El vocero de la bancada fujimorista cuestionó al Gabinete que lidera Aníbal Torres. | Fuente: Andina

Hernando Guerra García, vocero de la bancada de Fuerza Popular, se pronunció este viernes en contra de la designación de Hernán Condori como ministro de Salud y dijo que el presidente Pedro Castillo ha sorprendido nuevamente al país al conformar un Gabinete con personajes cuestionados.

Según indicó a Las cosas como son de RPP Noticias, el parlamentario indicó que nadie “le inventa” los ministros al presidente Pedro Castillo y que él es el responsable de la designación del Gabinete. Sin embargo, dijo que las personas que elige no son las adecuadas y que el mandatario debe designar a personas pensando en el país.

“Al presidente de la República nadie le inventa sus ministros, no se los ponemos la oposición, los escoge él y pareciera que tuviese un imán para escoger personajes con cuestionamientos (…) Perú necesita que el presidente de la República haga un Gabinete pensando en el país, no pensando en cómo mantiene su cuota en el Congreso”, sostuvo.

Pide personajes sin cuestionamientos

Guerra García señaló que Perú Libre tiene derecho de colocar a sus militantes en las carteras que consideren, pues son el partido de Gobierno. No obstante, señaló que en el caso del Ministerio de Salud debieron escoger a un personaje sin los cuestionamientos que afronta Hernán Condori.

“Proponerle al país en plena pandemia con la gente que todavía se muere en los hospitales, después de haber pasado la más terrible pandemia en todo el mundo, un ministro de Salud que se ha dedicado a vender agua arracimada, que dice que hace tratamientos obstétricos cuando no tiene la especialidad. Pregunto; ¿era el único posible o era el único que se encontró en Perú Libre para hacer un Gabinete de negociado?”, indicó.

Sobre salida de gabinetes previos

También se refirió a los Gabinetes nombrados hasta el momento y precisó que el Congreso no tuvo nada que ver con sus caídas, sino que no lograron prosperar por los personajes con cuestionamientos que los integraban.

“A ver los Gabinetes que ha tenido se les ha dado la confianza, Fuerza Popular ciertamente no votó y nos sentimos orgullosos de no haberlo hecho, pero se les dio la confianza. Sus gabinetes no los ha tumbado el Congreso se han caído solos por tener personajes así de cuestionados”, dijo.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

‘Espacio Vital’: ¿Cuál es la importancia de la investigación epidemiológica?