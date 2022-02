Ministro de Salud, Hernán Condori, no se presentó ante comisión del Congreso que lo había citado | Fuente: Foto: Presidencia

La presidenta de la Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia en el Contexto de la Emergencia Sanitaria, Magaly Ruiz (Alianza para el Progreso), lamentó que el titular de Salud, Hernán Condori, haya cancelado su participación para exponer ante este grupo de trabajo acerca del avance de la vacunación a los menores de edad a pocas semanas del anunciado retorno a las clases presenciales.

En vísperas, fue la coordinadora del Minsa quien confirmó la asistencia del ministro, pero a las 8.39 de la mañana -una hora y media antes de su programada presentación- la presidencia de la comisión recibió un oficio firmado por el propio titular de Salud en el cual informaba que no podía cumplir con la invitación porque coincidía con la transferencia del cargo.

Ruiz Rodríguez informó a sus colegas de esta inasistencia del ministro no sin antes subrayar que los niños y niñas no deben perjudicarse. "Es lamentable que hoy tengamos un ministro de Salud tan cuestionado, existiendo pedidos para que deje el cargo, entre los cuales está el del Colegio Médico del Perú", dijo.

El otro tema que debía haber expuesto el titular de Salud es dar cuenta de las acciones que realiza su despacho en aplicación del decreto supremo que aprueba el reglamento de la Ley 31041, Ley de urgencia médica para la detección oportuna integral del cáncer del niño y del adolescente.

Ángela Bravo, del equipo de Educación de UNESCO, sí se presentó a la Comisión de Salud para exponer los alcances y recomendaciones sobre el proceso de retorno a clases 2022 de los niños y niñas en el país.

"Debemos lograr cambios en el servicio educativo que atiendan las profundas necesidades que ha generado la pandemia en los niños, niñas y adolescentes, y también a jóvenes de la educación superior quienes han visto limitados sus aprendizajes y desarrollo a raíz del cierre de las aulas", sostuvo.

El ministro Hernán Condori Machado sostuvo una reunión con gremios del sector #Salud para atender sus demandas y se comprometió a luchar contra la corrupción. Asimismo, anunció que su trabajo se enfocará en reforzar el primer nivel de atención de los centros de salud del país. pic.twitter.com/6Nr95DDBVv — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) February 11, 2022

"Pedro Castillo me invitó a ocupar el cargo"

Cabe precisar que esta tarde, el titular del Ministerio de Salud, Hernán Condori, aseguró que fue invitado por el presidente Pedro Castillo a ocupar este importante cargo, aunque reconoció que es amigo del fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón.

"No voy a negar que soy militante y cofundador del partido político nacional Perú Libre y no voy a negar que soy amigo del doctor Vladimir Cerrón", manifestó el ministro en conferencia de prensa.

"Pero quien me hace la invitación para ocupar este cargo es el presidente de la República, el profesor Pedro Castillo Terrones", añadió.

Hernán Condori respondió así a la consulta que le hizo RPP Noticias sobre cómo llegó a ocupar un cargo tan importante en el Gobierno, teniendo en cuenta sus vinculaciones con Vladimir Cerrón.

Más temprano, Condori respondió a la prensa ante los cuestionamientos en torno a su gestión como médico, como cuando promocionaba el consumo de 'agua arracimada', o cuando anunciaba la detección del cáncer de cuello uterino en 1 minuto.

Condori negó que vaya a renunciar tras los pedidos del Colegio Médico, y la reciente renuncia del consejo consultivo de la cartera. "¿Por qué tendría que renunciar si no estoy haciendo nada malo?", dijo.

Además, pidió que lo dejen trabajar ya que solo tiene en el cargo un par de días. "Estoy cuatro días en el cargo y no me dejan trabajar. Déjenme trabajar y van a ver los frutos. Hechos, no palabras", sostuvo.





