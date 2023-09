Congreso Centro de salud al que fue llevado Hernando Guerra García tras sufrir descompensación no tenía médico de turno

Walther Oporto estuvo esta mañana en La Rotativa del Aire. | Fuente: RPP

El congresista Hernando Guerra García, primer vicepresidente del Congreso, murió a los 60 años, tras sufrir una descompensación cuando se encontraba en la región Arequipa, donde tenía previsto participar en la Convención Perumin 2023.

Según documentos oficiales, a los que accedió RPP Noticias, el legislador fue inicialmente trasladado de emergencia al centro de salud de Punta de Bombón, pero en el lugar no había un médico de turno que pueda atenderlo.

Debido a esto, el congresista fue llevado hasta el Hospital Manuel Torres Muñoz, de EsSalud, donde los médicos certificaron su deceso. Según nuestro corresponsal en Arequipa, el traslado desde Punta de Bombón hasta Mollendo, donde se encuentra el citado nosocomio, toma entre 30 y 40 minutos.

Al respecto, en La Rotativa del Aire, Walther Oporto, gerente regional de Salud de Arequipa, indicó que el centro de salud de Punta de Bombón es un establecimiento de salud catalogado como I-3, que tiene un horario de atención limitado.

“Es un establecimiento I-3 y la atención de es de 12:00 horas hasta las 7:30 de la noche”, refirió el funcionario.



Déficit de médicos

Oporto Pérez aseguró que estos centros de salud tienen horario de atención limitado debido a la falta de personal médico, algo que -dijo- no solo se sufre en Arequipa, sino a nivel nacional.

“Estamos en ese esfuerzo de poder incrementar el número de trabajadores, principalmente médicos, en estos establecimientos, que lo ideal sería que atiendan las 24 horas. Es un tema en el que están inmersos muchos establecimientos de salud”, comentó.

“Por eso, se habla del tremendo déficit de médicos que tenemos en muchos establecimientos de salud, incluido hospitales. Esperamos que prontamente se pueda solucionar ese problema a nivel de la región Arequipa. Tenemos un déficit de 1 500 trabajadores, y la única manera de poderlo solucionar es el incremento de presupuesto de parte del nivel central”, agregó.

Walther Oporto dijo que se están haciendo gestiones con el Ministerio de Salud para solucionar esta problemática, que, lamentablemente, no es nueva. “Tiene mucho tiempo y se debe fundamentalmente a que población ha crecido. Los servicios no han ido a ese mismo ritmo, no han crecido a ese mismo ritmo”, sentenció.