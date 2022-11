Hernando Guerra García estuvo esta mañana en Ampliación de Noticias. | Fuente: RPP

El congresista Hernando Guerra García (Fuerza Popular) se mostró en contra de que los parlamentarios tengan iniciativa de gasto. Esto en relación con el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que abre la puerta para que los legisladores hagan leyes que generen gasto.

En Ampliación de Noticias, el fujimorista advirtió que esto puede generar “demagogia congresal”, teniendo en cuenta que muchas de las leyes presentadas por los llamados ‘padres de la Patria’ son “declarativas”.

“Me parece muy peligroso. Creo que, si algo ha mantenido un modelo de crecimiento económico, a pesar de todas las tonterías que haga este Gobierno, y hemos tenido una estabilidad, es evitar la demagogia”, comentó Guerra García.

“Ahí sí no podemos caer en una dictadura congresal, pero sí en una demagogia congresal. Los congresistas no deben tener iniciativa de gasto. Cuando uno ve algunas calidades de proyectos, cuando uno ve tantos proyectos declarativos, vamos a volver al modelo anterior en el que cada congresista quería construir un puente y no hay presupuesto que lo aguante”, agregó.

Para el congresista, la iniciativa de gasto debe ser una prerrogativa exclusiva del Ejecutivo.

El fallo del TC

El Tribunal Constitucional interpretó el Artículo 79 de la Constitución y, con ello, dio carta libre a los congresistas para generar proyectos legislativos con capacidad de gasto, algo prohibido en la misma Carta Magna.

Para el TC, el Artículo 79 “no impide que una iniciativa legislativa presentada por congresistas pueda constituir una fuente jurídica para que, posteriormente y en el ámbito de sus atribuciones, el Poder Ejecutivo determine o considere la inclusión de las partidas necesarias en la ley de presupuesto anual para atender los gastos que eventualmente requiera su materialización”.

En pocas palabras, la iniciativa de gasto presentada por un congresista solo está prohibida si pretende modificar el presupuesto actual, mas no el del siguiente o los siguientes años.



