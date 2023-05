Isabel Cortez: Verónika Mendoza considera una traición distinción que recibió congresista de Dina Boluarte

Verónika Mendoza, lideresa del movimiento Nuevo Perú, cuestionó también la distinción que recibió la parlamentaria Isabel Cortez por parte de la mandataria Dina Boluarte con motivo del Día del Trabajo. para la excandidata presidencial, eso es una traición.

"Las traiciones de quienes privilegian sus ‘carreras políticas’ individuales utilizando plataformas, luchas y sueños colectivos son muy dolorosas. Pero nos enseñan que debemos redoblar esfuerzos en construir organización y formar militantes comprometidos con convicción y corazón”, escribió en la red social Twitter.

Isabel Cortez recibió esta mañana la medalla de la Orden del Trabajo, en grado de "Oficial", de manos de la presidenta Dina Boluarte. La congresista impulsaba la moción de vacancia contra la actual mandataria.

El movimiento Nuevo Perú también se pronunció y emitió un comunicado donde “repudiaba” que congresistas que fueron elegidos “en nombre de los trabajadores” y bajo un programa de cambio, le den la espalda al pueblo avalando al “régimen asesino y entreguista” de Dina Boluarte. Esto en clara referencia a Cortez.

Otro que también cuestionó a la parlamentaria fue el exministro Roberto Sánchez, quien señaló que recibir una distinción del actual gobierno es contrario a la dignidad de las familias que perdieron a sus seres queridos durante las manifestaciones.

“Recibir un Premio de un gobierno responsable de Violaciones a los Derechos Humanos es contrario a la Dignidad y Memoria de las familias y pueblo que lloran y reclaman Justicia y Verdad! Respeto decisiones personales, pero no las comparto”, escribió en su cuenta en Twitter.

Responde a cuestionamientos

La congresista Isabel Cortez aclaró que para recibir el reconocimiento tuvo el aval de sus "bases sindicales" y que lo recibió "a nombre de ellos y por ellos".

"Yo para aceptar esta condecoración, primero, he comunicado a mis bases porque es a ellos a quienes les debo una explicación (…) Ellos me han dado esa libertad, ese permiso", sostuvo.

Respecto a si también consultó recibir el galardón con su bancada parlamentaria, Cortez Aguirre indicó que le dieron "libertad" para aceptar.

"Les he comunicado, sí. Me dijeron que dependía de mí, de mis bases. Me dieron esa libertad", señaló. Por otro lado, recalcó que jamás ha pensado en que la presidenta Dina Boluarte deba renunciar.

"Nunca he creído que debería renunciar, pero sí debería tener un rostro humano y gobernar con rostro humano", sostuvo.