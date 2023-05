Congresista Cortez justifica condecoración del Gobierno: "Hay que optar por el diálogo"

Congreso El ministro de Trabajo indicó que Cortez fue condecorada por su aporte a los derechos laborales

La congresista de Cambio Democrático-Juntos por el Perú, Isabel Cortez, recibió esta mañana la medalla de la Orden del Trabajo, en grado de "Oficial", de manos de la presidenta de la república, Dina Boluarte.

En una ceremonia realizada en Palacio de Gobierno y presidida por la jefa de Estado y el ministro de Trabajo, Antonio Varela, la parlamentaria fue condecorada conforme señala la Resolución Suprema Nº 008-2023-TR, del 20 de abril pasado, que indica que su selección al galardón estuvo a cargo del Consejo de la Orden del Trabajo.

Tras recibir el reconocimiento, Cortez Aguirre ha sido ampliamente criticada por diversas personalidades, como la exjefa del Gabinete, Mirtha Vásquez, dado que ella fue una de las firmantes de la moción de vacancia presidencial contra Dina Boluarte y calificó su Gobierno como una dictadura.

Al respecto, la parlamentaria, en diálogo con RPP Noticias, dio sus descargos e indicó por qué aceptó recibir el galardón del Ejecutivo.

"Hay que optar por el diálogo"

Isabel Cortez consideró que, dada su labor como parlamentaria, debía "optar por el diálogo" con el régimen de Dina Boluarte.

"Hay que optar por el diálogo. Si vamos a dejar de dialogar, cómo solucionamos muchas problemáticas de los trabajadores. Entonces, como congresista y atendiendo montones de problemáticas de los sindicatos, no puedo aislarme", indicó.

"No puedo cerrar mis comunicaciones y dejar que todos mis compañeros y compañeras sigan siendo vulnerados en sus derechos (…) Por toda esa razón es”, agregó.

Asimismo, la congresista resaltó que para recibir el reconocimiento tuvo el aval de sus "bases sindicales" y que lo recibió "a nombre de ellos y por ellos".

"Yo para aceptar esta condecoración, primero, he comunicado a mis bases porque es a ellos a quienes les debo una explicación (…) Ellos me han dado esa libertad, ese permiso", sostuvo.

"Aquí en Lima hay 43 distritos y en cada distrito, tengo una base de sindicatos. Son ellos quienes me respaldan y, por lo tanto, es que yo acepto recibir esta condecoración", añadió.

Respecto a si también consultó recibir el galardón con su bancada parlamentaria, Cortez Aguirre indicó que le dieron "libertad" para aceptar.

"Les he comunicado, sí. Me dijeron que dependía de mí, de mis bases. Me dieron esa libertad", señaló.

"Nunca he creído que la presidenta deba renunciar"

Respecto a si sigue considerando que la jefa de Estado debe renunciar, tal como demandó algunos meses antes, Cortez Aguirre señaló que nunca creyó que la mandataria deba renunciar.

"Nunca he creído que debería renunciar, pero sí debería tener un rostro humano y gobernar con rostro humano", sostuvo.

A su vez, indicó que firmó la moción de vacancia contra la presidenta, presentada a fines de marzo de este año, por "presión" de su bancada.

"Sí llegué a firmar la moción de vacancia. Fue una presión de bancada, en su momento; pero no se dio y hemos visto que la presidenta está trabajando, está enfrentando la crisis de la madre naturaleza (…) Tampoco podemos ponernos contradictorios", sostuvo.

"Tenemos diversas problemáticas pendientes (…) que les preocupa a miles de trabajadores. Entonces, yo como representante de ellos, tengo que estar con ellos. No los puedo dejar en este momento simplemente porque voy a estar en el capricho de que Dina renuncie, pero qué hago con los problemas", agregó.

Finalmente, la congresista señaló que "su opción" actual es "consensuar" con el Ejecutivo.

"Mi opción es ir por el diálogo, ver la forma de conversar, consensuar, llegar a un punto medio donde los trabajadores sean beneficiados", remarcó.

"S i eres crítico no significa que no puedas ser condecorado"

Por otra parte, el ministro de Trabajo, Antonio Varela, señaló que las críticas al Gobierno hechas anteriormente por la congresista Cortez, no implicaban que no pueda ser condecorada.

“Hay que acostumbrarnos a que si eres crítico no significa que tengas que perder la opción de ser condecorado por todo lo que has hecho en tu vida laboral. Y eso lo he entendido y he recibido un fuerte abrazo por la congresista”, señaló.

Asimismo, sostuvo que el otorgamiento de la medalla se hizo después de una evaluación.

"(Analizaron) sus performances, su aporte al derecho al trabajo, a la unión sindical y la congresista Cortez ha sido seleccionada", resaltó.