Ivan Lanegra, secretario general de Transparencia, consideró que, probablemente, la izquierda defina la elección de la nueva Mesa Directiva del Parlamento | Fuente: Andina

Iván Lanegra, secretario general de Transparencia, en diálogo con RPP Noticias, se pronunció sobre la elección de la próxima Mesa Directiva del Parlamento, la cual, hasta el momento, confirma dos listas encabezadas por Gladys Echaíz de Renovación Popular y Lady Camones de Alianza para el Progreso (APP).

Lanegra consideró que aún es difícil señalar un posible ganador dadas las actuales dinámicas políticas en torno al apoyo de una u otra lista.

"Lo que ocurre es que en realidad tenemos 3 sectores y uno de ellos, que quizá defina la elección, es el sector más ubicado hacia la izquierda. Y entonces la pregunta es: ese sector, ¿a cuál de los dos sectores preferirá eventualmente si llegaran estos dos actores a una segunda vuelta? Y al revés, no perdamos de vista que puede haber una situación de la lista de Camones en segunda vuelta con una lista de izquierda. Entonces, en ese caso la pregunta es: ¿a quién apoyará el otro sector?", refirió.

Respecto a la inclusión de Perú Libre en alguna de estas dos listas confirmadas, Lanegra señaló que, dada la actual situación, esto no es posible, por lo que el partido de gobierno buscará plegarse a una tercera candidatura a la Mesa Directiva.

"Lo que pasa es que la posición de los dos grupos, tanto de Camones como el de Echaíz, se presentan como oposición. Y tener a Perú Libre no es una posibilidad para ellos. Entonces, desde luego solamente le quedaría a Perú Libre ser parte de una lista que aglutine a sectores de izquierda o a sectores de centro que estén próximos a ellos. Entonces eso limita seriamente las posibilidades, por lo menos a ese nivel", explicó.

Sin embargo, consideró que eso no implica que no se puedan establecer acuerdos entre Perú Libre y bancadas de oposición.

"Como hemos visto ya en este año, eso no quita la posibilidad de que luego haya acuerdos específicos, inclusive con bancadas que estén ubicadas al otro lado del espectro ideológico, para cuestiones que favorecen en este momento a ambas posiciones. Seguramente también habrá un espacio de negociación para Perú Libre en este contexto", señaló.

Además, consideró que, si bien el "escenario óptimo" para el Gobierno sería una Mesa Directiva integrada por Perú Libre, ésta debería buscar ser "un contrapeso político más eficaz" respecto al Ejecutivo.

"Me parece que una conducción de la mesa que sea más beligerante entraría mucho a favorecer esta dinámica de polarización (...) Más bien, una mesa directiva pensante, reflexiva, estratégica, que entienda que necesita recuperar la aprobación del Congreso para tener un contrapeso efectivo (...) sería lo más conveniente para el país, no solamente para el Parlamento", señaló.





"No hay plan del Gobierno en seguridad ciudadana"

Por otro lado, Lanegra opinó sobre el retiro del exministro Mariano González de la cartera del Interior, algo que calificó como "muy grave". Además, señaló que el hecho de que el Ejecutivo solicite un plan de acción al ministro del Interior en materia de seguridad ciudadana, evidencia que no hay un plan del Gobierno en dicha materia.

"El hecho de que el Premier declare que se le pidió un plan al ministro del Interior, parece confesar que no tienen un plan de gobierno vinculado a un tema tan crucial como la seguridad ciudadana", refirió.

Como se sabe, el último martes, el Presidente de la República anunció, vía Twitter, la salida de Mariano González del Ministerio del Interior (Mininter), a pocos días de que la Fiscalía dispusiera la conformación de un Equipo Especial de la Policía que apoye en el trabajo de búsqueda y captura de los prófugos Bruno Pacheco, Juan Silva y Fray Vásquez, sobrino del jefe de Estado.

Al respecto, Lanegra consideró que esta acción "daña seriamente" al Ejecutivo.

"Apenas se publica la conformación de un equipo que va a apoyar la labor de la Fiscalía en casos de corrupción, inmediatamente se produce la salida del responsable político de esa decisión. Esos hechos son muy contundentes y creo que son los que afectan seriamente al Presidente y su gobierno", sostuvo.

Respecto al nombramiento del nuevo ministro del Interior, Willy Huerta, Lanegra calificó de "muy pobres" sus acciones iniciales respecto al referido Equipo Especial de la PNP.

"Para empezar, imaginando que no tiene nada que ver con la salida del ministro González (…), lo que hubiera ocurrido es una respuesta muy contundente del Gobierno, por ejemplo, ratificando las decisiones vinculadas con la conformación del equipo, señalando el apoyo pleno a esa decisión (…) y luego explicando, con mucho detalle y cuestiones razonables, la salida del ministro. Eso es lo que se hubiera esperado, pero nada de eso ha ocurrido", refirió.

Mensaje Presidencial

Respecto al mensaje presidencial en el Parlamento previsto para el próximo 28 de julio, Lanegra consideró que no tendrá mayor impacto en la ciudadanía debido a la baja credibilidad del jefe de Estado.

"Me parece clave es que para que el mensaje tenga impacto, la persona tiene que tener credibilidad y creo que el principal problema que tiene Castillo es que ha perdido enormemente credibilidad en este año. Su voz ya no genera expectativa porque mucha gente no le cree. Ese es un problema muy serio desde el punto de vista político", sostuvo.

En ese sentido, consideró que en su mensaje de 28 de julio, el Presidente tendría que hacer un "reconocimiento muy serio" de los problemas que enfrenta su gestión para "intentar recuperar, en alguna medida, cierta credibilidad"

"Tendría que hacer un anuncio muy sólido de las medidas que va a tomar para enfrentar esas acusaciones respetando el estado de derecho y respetando las garantías que el sistema de justicia ofrece en estos casos. Tendría que ser un mensaje muy bien pensado y estructurado para empezar un camino de recuperación de confianza. Pero, en verdad, me parece una situación muy difícil de lograr", opinó.