Sunedu defendió el proceso de licenciamiento realizado a todas las universidades del país | Fuente: Imagen referencial: Andina

El jefe de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), Oswaldo Zegarra, informó ante la Comisión de Educación del Congresi sobre el proceso de licenciamiento realizado a todas las universidades del país y la supervisión efectiva a las 51 universidades que resultaron con licencia denegada que no lograron cumplir las Condiciones Básicas de Calidad (CBC).

Durante su exposición, el superintendente Zegarra destacó que, gracias al proceso de licenciamiento, actualmente el país cuenta con 94 universidades licenciadas (46 públicas y 48 privadas) que albergan a 1 millón 100 mil de estudiantes universitarios, distribuidos en 5500 programas entre pregrado, posgrado y segundas especialidades, matriculados en universidades con CBC.

Resaltó que el proceso de licenciamiento ha permitido ordenar la oferta académica existente, generar políticas y desarrollo de instrumentos de gestión que garantizan la calidad y su sostenibilidad en el tiempo, una mayor inversión en infraestructura y equipamiento, incremento de publicaciones indexadas, acceso a servicios complementarios que contribuyen con el desarrollo y la formación integral del estudiante.

"El país cuenta con un sistema universitario ordenado y diferente. Se incrementó la investigación universitaria, tenemos más docentes a tiempo completo y, por primera vez, 7 universidades peruanas figuran en QS Ranking 2021 a nivel mundial", añadió Zegarra Rojas.

Asimismo, destacó la reducción de brechas de calidad entre las filiales, los accesos a sistemas de aprendizaje virtual, como el acervo bibliográfico virtual, que a la larga permitió que se afrontara de una mejor manera la pandemia. Desde el 2017 la Sunedu ha otorgado modificaciones de licencia a 180 programas autorizados, 10 nuevos locales, 46% de las universidades licenciadas han solicitado modificación de licencia en algunos de los escenarios.



🔴 #ATENCIÓN El superintendente de la #Sunedu, Dr. Oswaldo Zegarra, expuso ante el @congresoperu las funciones de la #Sunedu y las mejoras del sistema universitario tras la culminación de la primera etapa del licenciamiento.



👇 Revisa aquí sus principales declaraciones. pic.twitter.com/LSI8vTFC5V — Sunedu (@SuneduPeru) September 15, 2021

Universidades con licencia denegada

Respecto a las universidades denegadas, aclaró que desde el año 2016 todas las universidades tenían conocimiento de las condiciones que se iban a exigir para la emisión de licencias.

Zegarra recordó que las universidades denegadas fueron evaluadas durante 2 años y 6 meses, en promedio. Se sostuvieron 475 reuniones con estas universidades durante su proceso y se emitieron planes de adecuación para todas, por lo que no se puede decir bajo ningún concepto que no se les brindaron oportunidades, tiempo u orientación, en un proceso técnico y de acuerdo a ley.

Para graficar el nivel de incumplimiento de este grupo, aclaró que de las 51 denegadas, 50 no tenían docentes calificados, servicios educacionales complementarios, 49 no cumplían con poseer infraestructura y equipamiento adecuado y 45 no poseían transparencia, 78% no evidenciaron contar con un proceso de capacitación de docentes normado y regulado por la misma universidad, 71% no contaban con estándares de seguridad para el funcionamiento de los laboratorios y talleres. Esta situación ponía en riesgo la salud y seguridad de sus estudiantes y docentes.

Incluso, el 29% de este grupo de universidades no cumplió con garantizar la disponibilidad continua y para todos sus locales de algún servicio básico (agua, luz, teléfono o internet)

Asimismo, Zegarra destacó las disposiciones adoptadas por Sunedu a favor de estudiantes de universidades denegadas, como traslados con menos de 72 créditos, uso del presupuesto de responsabilidad social, prestación de Espacios Formativos Itinerantes, obtención de grados y títulos en universidades licenciadas, ampliación excepcional de cese, implementación de portal MeTraslado y aplicativo de denuncias.

A la fecha, 8 universidades se han acogido a la ampliación excepcional del plazo de cese y el 57% de los estudiantes registrados en el padrón de egresados graduados y titulados cuenta con grado o título registrado. Asimismo, más de 176 mil estudiantes, es decir el 70%, continúan estudiando o egresaron y de 74 mil estudiantes han sido identificados, pero aún no se tiene información sobre su ruta de continuidad.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿La variante británica de la COVID-19 es más letal? El Dr. Elmer Huerta responde: