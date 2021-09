Jorge del Castillo estuvo esta mañana en Ampliación de Noticias. | Fuente: Andina

El exministro aprista Jorge del Castillo se mostró en contra del proyecto de ley de Perú Libre con el que se busca interferir en la agenda de los medios de comunicación, al que calificó de “absolutamente inconstitucional”.

“La Constitución garantiza la libertad de opinión, de expresión, de prensa, por los medios de comunicación. Y este proyecto puede llegar hasta la expropiación, hasta la confiscación, dicen temporal (de los medios)”, manifestó en Ampliación de Noticias.

“Ni temporalmente se puede admitir una posibilidad que, bajo el pretexto de redistribuir el espectro radioeléctrico de forma justa y equitativa, el gobierno puede llegar a tomar el control de los medios. Esto es una gravísima amenaza”, añadió.

Según el proyecto, presentado el pasado 17 de septiembre, la radio y la televisión constituyen una actividad estratégica e indispensable para el fortalecimiento de la democracia y los derechos a la comunicación, a la información, educación y cultura del pueblo, por lo que debe ser protegida y promovida por el Estado.

“Debe prevenirse, rechazarse y corregirse cualquier tendencia a la concentración, acaparamiento, o monopolización de las frecuencias de radio y televisión”, se lee en el documento, que lleva la firma del oficialista Abel Reyes.

Marca distancia

Jorge del Castillo rechazó que este proyecto tenga relación alguna con la ley que regulaba publicidad estatal que promovió la bancada aprista en el Congreso disuelto.

“Permítame hacer esta salvedad: una cosa es regular o controlar el tema de la publicidad, y otra es pretender intervenir en los contenidos Son dos cosas absolutamente distintas”, comentó.

“Ese proyecto de ley no hablaba de confiscar los medios. No hay que mezclar una cosa con la otra”, añadió, tras asegurar que él no apoyó la mentada iniciativa.

El también excongresista aseguró que el APRA “ha respetado escrupulosamente la libertad de expresión” en sus dos gobiernos.

