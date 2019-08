Jorge del Castillo responde a Del Solar: "Si quieren que te respeten, respeta"

Jorge del Castillo estuvo en el programa 'Nada está dicho' de RPP. | Fuente: RPP

El congresista del Apra Jorge del Castillo dijo esta noche que el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, le faltó el respeto al indicar que él está buscando distraer a los ciudadanos con su pedido de acceder a las grabaciones de los consejos de ministros.

"No puedo aceptar que digan que es un elemento distractivo, es un elemento serio, yo soy una persona seria y creo que merezco respeto, más aún de un señor que es primer ministro. Si quieres que te respeten respeta", dijo en el programa 'Nada está dicho' de RPP.

Más temprano, Del Castillo había solicitado de manera oficial ante la PCM, "una copia fedateada de las actas y grabaciones de las sesiones del mes de julio" para conocer si la propuesta de adelanto de elecciones anunciada por el presidente Martín Vizcarra fue planteada, debatida y aprobada.

Horas después, en conferencia de prensa, Del Solar lamentó que el parlamentario pretenda distraer el debate de la propuesta hecha por el mandatario. Además, recordó que cuando falleció el expresidente Alan García, la Comisión de Defensa, liderada por Del Castillo, "quiso distraer la atención de todos los peruanos" advirtiendo sobre el proceso de detención "para distraer la atención en temas procedimentales".

En 'Nada está dicho', Del Castillo criticó que al aludirlo, el titular de la PCM se haya referido al expresidente Alan García, quien se suicidó de un balazo en la cabeza el pasado 17 de abril.

"Quisiéramos esclarecer un procedimiento, no distraer. Qué vamos a distraer ante la muerte de una persona, y en este caso es otro procedimiento constitucional, con mayor razón", dijo

"Hay una especie de pacto no escrito entre los primeros ministros de respeto mutuo y me parece que hoy día el señor del Solar, contra su costumbre, porque suele ser un caballero, ha hecho esta mención que no viene al caso. Lo lamento mucho, me parece penoso que ponga el caso de Alan García de por medio", agregó.

Del Castillo dijo que de comprobarse que la propuesta de Vizcarra no se trató en el Consejo de Ministros "se habría cometido una infracción a la Constitución", pues la Carta Magna exige que el mensaje del presidente ante el Congreso por Fiestas Patrias sea aprobado por el gabinete ministerial.

No obstante, dijo que prefiere esperar el resultado de su solicitud antes de hablar de un eventual escenario de vacancia presidencial. "No quiero ser tremendista", dijo.