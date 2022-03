Congresista Jorge Flores niega ser uno de 'Los Niños' | Fuente: Foto: Congreso / Video: RPP Noticias

El congresista de Acción Popular, Jorge Flores, negó que sea parte del grupo de congresistas, denominado como 'Los niños', que, presuntamente, cumplían lo que les indicaba el presidente Pedro Castillo a cambio de favores, según relató al Ministerio Público la empresaria y aspirante a colaboradora eficaz Karelim López.

Además, el parlamentario aseguró que sí iba a votar a favor de la moción de censura contra el ahora exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva. Esto pese a que su bancada, Acción Popular, había adelantado que votarían en abstención, la cual quedó suspendida tras la renuncia del ministro.

"Yo ayer iba a votar a favor de la censura, porque todas las veces que yo he recurrido al Ministerio de Transportes, a una entrevista con el ministro, ya que soy congresista, nunca me ha recibido, yo no tendría por qué respaldarlo, y si lo hubiese hecho, tal vez en estos momentos no hubiera tenido cara para decirles que ese señor no merecería seguir siendo ministro de Transportes por todos los hechos que se conocen", indicó.

De esta manera, el parlamentario Jorge Flores negó ser parte de la agrupación 'Los niños' y, al igual que sus demás colegas involucrados, negó conocer a Karelim López, a Bruno Pacheco o a alguno de los empresarios señalados por la aspirante a colaboradora eficaz. El legislador también adelantó que va a entablar una acción en su contra por difamación.

Más temprano, el congresista Raúl Doroteo Carbajo, también de la bancada de Acción Popular, rechazó la versión de Karelim López ante el Ministerio Público.

"Lamento las declaraciones de esta presunta colaboradora eficaz que nos está involucrando, dañando nuestra honra, nuestra honorabilidad, luego de que con una fragilidad pueda involucrarme. Quiero negar categóricamente cualquier vínculo con la señora (Karelim López), con (Bruno) Pacheco, no conozco al señor (Rudbel) Oblitas ni a ninguno de los que ella indica", señaló.

"Niego categóricamente conocer a Karelim (López), Pacheco, Samir (Villaverde), Oblitas, (Fray) Vásquez, todo el entorno del señor presidente. Todos los que han sido mencionados no los conozco, categóricamente, ni una llamada por teléfono, no tengo nada que ver con respecto a eso", reiteró.

Acción Popular respalda a integrantes de bancada

La bancada de Acción Popular respaldó a los cinco congresistas que fueron involucrados en presuntos actos de corrupción, según la declaración ante la Fiscalía de la empresaria Karelim López.

El parlamentario Ilich López afirmó que Acción Popular no permitirá que la honra de algunos de sus correligionarios se manche.

"Aquí está la bancada de Acción Popular respaldando a sus congresistas, los cuales han negado categóricamente los hechos imputados y se someten a investigación. Esto es una maniobra de los extremos. Del extremo que quiere una vacancia a como de lugar y del otro extremo que quiere el cierre del Congreso. Nos quieren retirar del centro política donde lo vamos a defender si es posible con la vida", dijo.

Por su parte, Elvis Vergara, vocero de Acción Popular, aseguró que en una eventual vacancia presidencial no permitirán un "Merino 2".

"Es que no habrá un Merino 2 en esta bancada de Acción Popular. Si se diera al extremo de vacar a un presidente, obviamente con pruebas que sustenten estas denuncias o la vicepresidenta no acepta o llegado el momento sea la presidenta del Congreso que asuma la presidencia de la República, vamos a exigir que se renueve esa Mesa Directiva. Insisto, no necesitamos un nuevo Merino en Acción Popular, aclaró.

