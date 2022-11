Jorge Montoya: “Acá no estamos vacando a una persona, estamos vacando a la corrupción”

Jorge Montoya aseguró que solo a los "incrédulos" necesitan pruebas para sumarse a la vacancia presidencial | Fuente: Andina

"Quien no vota por la vacancia, es cómplice de la corrupción", declaró Jorge Montoya a RPP TV frente a la tercera moción de vacancia presidencial que todavía no llega a los votos necesarios. Agregó que la denuncia constitucional de la fiscal Patricia Benavides, es prueba suficiente de que el mandatario Pedro Castillo está involucrado en actos de corrupción.

"La fiscalía de la Nación ha presentado las pruebas y los documentos los tenemos todos. Si es lo queremos negar, significa que somos cómplices de la corrupción. No entiendo otra manera de quien pueda negar la realidad. No es un tema de carácter político, sino de moral, ética y honradez", declaró en Todo se Sabe de RPP.

Refirió que —ante un posible rechazo de la moción de vacancia— la comisión de Constitución deberá evaluar nuevos mecanismos, pese a que en su mayoría se requeriría la interpretación de la Carta Magna.

"Hay varios temas pero se debe ir a los moral, todo lo que está acusado el presidente es delito, no es sospecha política. Es cuestión de que en la comisión de Constitución se defina. Hay que usar todos los caminos, no dejar uno libre".



Asimismo, criticó a los parlamentarios que no se suman a la vacancia sea por la visitia de la OEA en los próximos días o están en desacuerdo con la medida. "Para convecer a los incrédulos se necesitan pruebas, es un caso de corrupción probada para tomar una decisión. Los congresistas tienen que reflexionar, no pueden seguir así, no interesa si son del mismo partido o amigos, ellos están para defender al Estado, a la Nación", declaró el vocero de Renovación Popular.

Agregó que esta y la siguiente semana serían decisivas para aumentar las firmas de la moción de vacancia presidencial. Argumentó que el número no ha crecido por la semana de representación y que el presidente "ha comprado conciencias".

En relación a la denuncia que presentó El Comercio —sobre que Vladimir Cerrón y Richard Rojas recibirían dinero desde la Dirección de Inteligencia (DINI)— Montoya sostuvo que la ley no permite realizar dichas acciones.



"La producción de inteligencia es para proteger el Estado, la democracia y mantenernos con seguridad. Ahora se está usando para lo que el presidente desee hacer", añadió.

En relación a la OEA, agregó que es una estrategia del gobierno para confundir a la población y que el presidente "se convierta en una víctima" frente a la coyuntura actual.

"Esa visita de la OEA es parte de una estrategia del gobierno para minimizar el tema de la corrupción y llevarlo a un tema político. Tenemos que ser claros con esa misión de la OEA (...) No es un tema de persecusión política ni de golpe de Estado...es un tema de honradez y honestidad", aseguró el congresista.