Jorge Montoya cree que Zamir Villaverde "tiene información valiosa" del gobierno y que existen pruebas de fraude electoral

El congresista de Renovación Popular y presidente de la comisión investigadora del proceso de Elecciones Generales de 2021, Jorge Montoya, consideró este miércoles que Zamir Villaverde, empresario que cumple una prisión preventiva de 24 meses por el presunto delito de tráfico de influencias en el caso Puente Tarata III, sí tiene información valiosa del Gobierno y de un presunto fraude electoral.



En entrevista con el programa Todo Se Sabe de RPP Noticias, Jorge Montoya aclaró que Zamir Villaverde está negociando su libertad con la Fiscalía por lo que este ente del Estado tendrá que tomar una decisión sobre el caso.



"Él está jugando con el tema, él está buscando protección, él tiene información valiosa y se está protegiendo", dijo. "Yo creo que sí tiene (información valiosa), sino no se hubiera atrevido a decir una cosa así vinculada al gobierno y al fraude que ha mencionado también", agregó.



Jorge Montoya señaló que "hay una gran posibilidad que sean ciertas" las pruebas que Zamir Villaverde afirma tener de un fraude electoral en la primera vuelta del 2021 y sostuvo que la Fiscalía también considera que el empresario "tiene algo de valor que puede ser presentado".

"Es un delincuente el señor este. Sea como fuere que tenga las pruebas él es un delincuente. A delinquido y se está jugando su vida. Y no tiene límites ni principios para poder manejar este tema. Hay que creer que tiene las pruebas porque sino no lo diría, ¿para qué va a hacer todo este esfuerzo si no va a conseguir nada a cambio?", expresó.

Informe de comisión investigadora

Jorge Montoya aseguró que comisión investigadora del proceso de Elecciones Generales de 2021 presentó su informe final el 5 de mayo y espera que sea agendado para ser presentado en el Pleno en busca de aprobación. Pero precisó que consultará en Junta de Portavoces si las revelaciones de Zamir Villaverde serán recogidas en el citado informe.

"Ha pasado esto en paralelo, se aparece este señor (Zamir Villaverde) dando declaraciones que tienen relación con el proceso electoral habiendo ya terminado la comisión. En la próxima Junta de Portavoces que tengamos voy a tocar este tema para discutirlo entre todos los voceros y ver qué acciones vamos a seguir. Si se amplía la comisión, si se hace otro grupo especial, si se acumula lo que va a decir él en la comisión", anunció.

El parlamentario de Renovación Popular no quiso revelar las conclusiones del informe de la comisión investigadora, pero sí adelantó que se encontrarán con un "informe serio y con responsabilidades dentro del sistema electoral, señaladas individualmente".

