El parlamentario consideró que no sirve de nada llamar al ministro de Defensa porque recién asumió el cargo | Fuente: RPP

Jorge Montoya, vocero de Renovación Popular, recalcó que no es válida la justificación que ha dado el gobierno sobre el supuesto error en el registro de personas que acompañaron al presidente en aquel controversial viaje a Chiclayo en junio pasado. El parlamentario recalcó que no hubo ninguna equivocación.

"Para mí no hay error en la transcripción, las listas las presenta el jefe de la Casa Militar o su edecán que van al grupo aéreo encargado del vuelo y los registros quedan, no se borra nada tampoco. El documento es oficial, no se puede modificar. La salida de una aeronave, un buque o de cualquier artefacto militar tiene un registro, no se puede alterar por seguridad y muchos otros motivos. Tenemos el tema de tráfico de drogas también, todo se chequea muy bien incluse hay inspección antidrogas a los que suben a la aeronave. Eso no sucede. Eso nace en la lista original y no puede ser modificado, eso lo van a ver en las investigaciones", recalcó el legislador en el programa Todo se sabe de RPP Noticias.

Jorge Montoya manifestó que citar al actual ministro de Defensa al Congreso, no es importante porque lo primordial es realizar una investigación fiscal sobre este caso.

"Citar al ministro de Defensa no sirve de nada porque acaba de llegar y no tiene idea de lo que ha pasado. Lo que debe hacerse es una investigación fiscal y la visita del ministro será una especie de llamado de atención al gobierno por lo que está sucediendo, pero aportar pruebas no. no tiene esa capacidad", comentó el parlamentario.

Por otro lado, Montoya manifestó que un presidente no puede usar el avión presidencial para llevar familiares o amigos porque estaría haciendo un mal uso de los bienes del Estado.

"Son aeronaves militares que están bajo control militar y la disposición de uso la dan las Fuerzas Armadas, no el presidente. El mandatario como jefe supremo usa los elementos que tiene a su alcance, pero eso no significa que puede llevarse a quien le dé la gana. Entra la lógica, la ponderación de un jefe de Estado: 'No mal usar los bienes del Estado'", puntualizó.

Gobierno asegura que hubo error de tipeo

El ministro de Defensa, Daniel Barragán, señaló que 'Lay Vásquez' no existe y tampoco tiene relación Fray Vásquez, sobrino del presidente Pedro Castillo y prófugo de la justicia. Quien viajó, según la versión del Gobierno, fue Yoni Vásquez Castillo.

"El error material que existió fue cuando hubo un viaje del señor presidente de la República al colocar en el despacho la palabra 'Lay', porque así lo decía el documento hecho a mano", aseguró el ministro durante su intervención.

Barragán señaló que la encargada de elaborar la lista de viajeros cometió estos errores "por el apuro" al momento de transcribir un número y un DNI. Además, dijo que la información ya fue entregada al Ministerio Público tras las diligencias que realizó el pasado lunes.