El vocero y congresista por Renovación Popular, Jorge Montoya, se refirió en torno a las palabras en quechua que realizó el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, durante su presentación en el Pleno.

A la salida de la presentación de ministros para realizar el voto de confianza, este expresó que en todo caso, Bellido debió de llevar a un traductor. "El idioma oficial del Perú es el castellano español y existe traductor a quechua", indicó.

"Se habla español y se traduce al quechua, es al revés de lo que hizo", agregó. Por otro lado, precisó que por el momento su bancada ha decidido no darle el voto de confianza al gabinete.

"El mensaje del primer ministro no tiene nada nuevo de lo que sabemos, no ha hecho caso a las recomendaciones que dimos sobre el cambio de ministros, no ha hablado de la Asamblea Constituyente, pero vamos a tener un largo debate para ver la decisión", expresó.

"Nuestra respuesta será un no", argumentó.

Voto de confianza

El presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, acompañado de los demás integrantes del equipo ministerial, se presentó este jueves 26 de agosto ante el Pleno del Congreso para exponer y debatir la política general de Gobierno y las principales medidas que requiere su gestión.

Al término de esta exposición, el titular de la PCM solicitó a la representación parlamentaria la cuestión de confianza a nombre del Consejo de Ministros en su conjunto.

Conforme al artículo 130 de la Constitución Política del Estado, la presentación del gabinete ministerial se realiza dentro de los treinta días de haber asumido sus funciones.

