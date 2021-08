Congresista Jorge Montoya brindó declaraciones. | Fuente: RPP Noticias

El congresista Jorge Montoya, vocero de la bancada de Renovación Popular, rechazó las acusaciones de maltrato y de hostigamiento político que hizo en su contra le legisladora Norma Yarrow luego de renunciar a la bancada de este grupo parlamentario. El almirante en retiro evitó responderle directamente, sin embargo, rechazó haber maltratado a alguien.

"No tengo nada que responder. Si quieren saber cómo soy, pregúntenle a la gente que trabaja conmigo. Pregúntenles a los congresistas qué opinión tienen de mí y se la darán, no tengo ningún problema. Mi vida es clara y transparente, no oculto nada, digo las cosas de frente y no tengo temor de decirle nada a nadie", señaló.

"No maltrato a nadie, y eso se lo pueden decir los que trabajan conmigo, ahora y hace 40 años. Tengo una vida hecha, yo no estoy empezando ahora. Vean sus registros, averiguen ahí y tendrán la respuesta, yo no lo voy a responder", dijo en breves declaraciones en las que estuvo acompañada del vocero alterno de su bancada, Alejandro Muñante.

El martes pasado, la congresista Norma Yarrow señaló que renunció a la bancada del partido Renovación Popular se dio por lo que calificó como una "fricción" que se agravó con la designación del legislador Jorge Montoya como vocero de este grupo parlamentario.

En entrevista con RPP Noticias, la también candidata a la vicepresidencia por Renovación Popular negó que su renuncia a la bancada no implica su renuncia al partido, "así lo quieran algunas personas que quieren tomar por asalto este partido democrático". Al respecto, precisó que ha solicitado una licencia para poder participar en la bancada de Avanza País.

"Acá el Parlamento es un tema totalmente distinto a lo que se pueda trabajar al interior de un partido político. Acá estamos hablando de que necesitamos llegar a concertación. Todo esto se origina porque el señor Montoya no respetó unos acuerdos políticos que se habían quedado con las diferentes bancadas de tener una mesa multipartidaria", indicó.

"Creo que él no entiende la diferencia de tener algún tipo de desprendimiento cuando tenemos una coyuntura política tan difícil. Se le dijo que esto se concerta con las fuerzas políticas, pero él insistió diciendo que él iba a ser presidente del Congreso porque así se lo habían pedido sus votantes", agregó.

Asimismo, la ahora congresista de Avanza País recordó que todos los partidos que conformaban esta lista multipartidaria para presidir la Mesa Directiva tomaron con sorpresa la decisión de Jorge Montoya. La parlamentaria lamentó que con esto se haya perdido la posibilidad de que los partidos políticos de derecha podían unirse.

Tres congresistas renuncian a la bancada de Renovación Popular

Días atrás, tres congresistas presentaron este lunes sus renuncias irrevocables a la bancada Renovación Popular.

En una carta dirigida al vocero del grupo parlamentario, Jorge Montoya, Norma Yarrow Lumbreras señaló que su decisión se basa en "razones justificadas de conciencia".

La legisladora precisó que "no comulga con la línea que viene tomando la bancada parlamentaria" bajo la dirección del almirante Montoya, asimismo, "frente a los constantes actos de hostigamiento por parte" del parlamentario.

Todo ello, indicó, "hace imposible" su permanencia y el trabajo en conjunto en dichas condiciones.

