Jorge Montoya: "No podemos sentarnos en la Mesa Directiva con nadie de izquierda"

El congresista de Renovación Popular, Jorge Montoya, afirmó este lunes que las bancadas de derecha deben presentar una lista multipartidaria para tentar la presidencia y las vicepresidencias (primera, segunda y tercera) de la Mesa Directiva.

En el programa “Las como son”, el legislador aseguró así que existen los votos suficientes para concretar la predominancia de la derecha en la directiva del Congreso.

“La derecha tiene que armar una mesa y ganar, ese es el resultado que debe haber. Dan los votos. Si la derecha sabe sumar bien, lo va a hacer”, declaró.

“No podemos sentarnos con nadie de la izquierda”

Montoya Manrique ratificó que en esta fórmula no debería existir ni un representante de la izquierda, debido a las diferencias ideológicas entre ambos bloques parlamentarios.

“No podemos sentarnos en la Mesa [Directiva] con nadie de izquierda. La izquierda es izquierda, no va a cambiar […]. Son honestos, pero no son demócratas, son comunistas. Su ideario lo dicen, lo cumplen y yo los respeto por ello, pero no tenemos por qué mezclarnos con ellos”, apuntó.

“Fuimos escogidos para ser oposición y debemos mantenernos en esa línea”, agregó.

Finalmente, el parlamentario anunció que este jueves 13 de julio la bancada celeste se reunirá para definir su posición frente a la elección de los integrantes de la Mesa Directiva, que se realizará el próximo miércoles 26.