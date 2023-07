José Williams llama a la Comisión de Ética a adoptar "acciones pertinentes" contra Jorge Flores Ancachi

El presidente del Congreso, José Williams, se pronunció sobre la reciente difusión de un audio en el que el congresista Jorge Flores Ancachi (Acción Popular) afirma que tres de sus colegas parlamentarios recortan los sueldos a los trabajadores de sus despachos.

En un comunicado, el titular del Parlamento rechazó "los inaceptables comentarios" del legislador sobre "los parlamentarios mencionados en un informe periodístico (Jorge Montoya, Roberto Chiabra y José Cueto), sin presentar prueba alguna".

Williams señala que las declaraciones del congresista de Acción popular "colisionan con el Código de Ética y la obligación que tenemos los congresistas de respetarnos mutuamente.

Ante lo expuesto, el presidente del Congreso hizo un llamado a la "Comisión de Ética Parlamentaria, a fin de que adopte, de oficio, las acciones pertinente"

Williams también expresó su respaldo a las acciones que tomen los congresistas aludidos por Jorge Flores Ancachi.

Nuevo audio de Flores Ancachi

El dominical Cuarto Poder difundió el domingo un audio en el que se oye al congresista de Acción Popular, Jorge Luis Flores Ancachi, asegurar que sus colegas parlamentarios José Cueto, Jorge Montoya (Renovación Popular) y Roberto Chiabra (Alianza para el Progreso) recortan los sueldos de sus trabajadores.

Se trata del segundo audio protagonizado por el legislador vinculado al caso Los Niños. En la primera grabación el parlamentario fue captado hablando con sus trabajadores sobre el descuento del 10 % de sus salarios y el 50 % de los bonos que reciban.

En la nueva grabación, que data del 12 de enero del 2023, el legislador trató de justificar el recorte salarial de su personal.

“Cuando todavía estaba bien [María del Carmen Alva], habló de Montoya, Chiabra, de los tres militares y del otro pelado, que tenían problemas porque habían traído militares. Como son militares han jalado militares. Sabes que el militar y los militares los querían denunciar que... me están ‘mochando’”, señaló.

Anuncian denuncia penal contra Flores Ancachi

Los congresistas Montoya y Cueto (Renovación Popular), aludidos por Flores Ancachi manifestaron su rechazo a lo señalado por el acciopopulista y anunciaron que lo denunciarán penalmente, además de interponer acciones contra él ante la Comisión de Ética parlamentaria.

En diálogo con RPP Noticias, Montoya calificó de "delincuente" a Jorge Flores y consideró que debería ser separado de su cargo parlamentario.

"Es un cobarde delincuente que no debería llamarse congresista ni debería estar en el Congreso, debería ser desaforado de acá. Ese es un insulto, una ofensa, que yo no le acepto a nadie, y al que la haga lo voy a denunciar, que me presente pruebas de lo que están diciendo", señaló.

En ese sentido, dijo haber recibido "con mucha indignación" la acusación de recortar sueldos y que interpondrá una denuncia penal. Además, refirió que los dichos de Jorge Flores habrían sido "para justificarse".

Por su parte, José Cueto consideró como una "cobardía" lo dicho por Flores Ancachi no solo contra él, sino contra María del Carmen Alva (Acción Popular) y reiteró que será demandado penalmente.

"Como dice el dicho ‘el ladrón cree que todos son de su misma condición’. Es su dicho, para mí sí es un delincuente. Él ha puesto en boca de Maricarmen Alva como que ella le hubiera dicho eso y es mentira. Ya lo ha dicho la misma congresista", sostuvo.

"Independiente de eso, este señor ha tenido la osadía de arrobarse esas palabras, difamándonos a los militares que estamos en el Congreso y eso tiene sus consecuencias. (Lo que haré es) denunciarlo, no solamente en (la Comisión de) Ética que ya está viendo el tema", agregó.