Jorge Montoya, congresista de Renovación Popular. | Fuente: Andina

El congresista de Renovación Popular, Jorge Montoya, dijo este domingo que el presidente Pedro Castillo ha empezado el ejercicio de su poder "con el pie izquierdo", al nombrar a un Consejo de Ministros cuestionado.

En el programa Agenda Política de Canal N, el parlamentario un primer paso para "frenar este asunto" es que los ministros cuestionados renuncien a sus cargos y sean reemplazados antes del pedido de confianza ante el Congreso.

"No podemos tener a un exguerrillero de ministro de Relaciones Exteriores (Héctor Bejar) u otros que estén vinculados al terrorismo o de una u otra forma relacionados con alguien de ese sector [...] el ministro de Defensa (Walter Ayala) es una ofensa a las instituciones militares, tiene que ser cambiado de forma inmediata, o el ministro de vergüenza debería renunciar", dijo.

No obstante, en el caso del presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, cuyo nombramiento también fue cuestionado, dijo que antes deben resolverse las investigaciones fiscales en su contra, para considerar si también sebe ser apartado o no de su actual cargo. "Lo digo en función a la ley y el proceso de investigación aún no se ha iniciado", comentó.

Además, señaló que el diálogo con Bellido está abierto y que ya se han realizado conversaciones. "Nuestra función y obligación en el Congreso es dialogar con todos los sectores, no podemos cerrarle la puerta a nadie y ver qué cosas en común hay y qué insostenibles, no dialogables", señaló.

¿La vacancia de Castillo es una opción?

Al ser consultado sobre una posible vacancia de Pedro Castillo por las cuestionadas primeras acciones de su gobierno, Montoya dijo que "es una opción al final de la lista".

"Tenemos muchas opciones antes para solucionar, una de las primeras es que se rectifique con la Asamblea Constituyente que quiere hacer, eso no lo aceptamos", dijo.

Además, insistió en que el presidente debe decidir la separación de "los ministros que tienen cuestionamientos con relación al terrorismo".

En ese sentido, dijo que "si hay una rectificación" del presidente Castillo, "se cambia a los ministros y el programa que presentan es adecuado", el primer gabinete del gobierno de Perú Libre "tendrán la confianza".

En caso contrario, "no le daríamos la confianza seguramente", dijo Montoya, pero señaló que esa situación se verá "en su momento".