"Hay 200 policías heridos, 14 comisarías incendiadas tres aeropuertos tomados, varias fábricas incendiadas, la convulsión social está hecha por gente que raya el terrorismo", añadió. | Fuente: RPP Noticias

El congresista Jorge Montoya (Renovación Popular) señaló que "no hay urgencia para legislar" el adelanto de elecciones pese a la crisis política y los fallecidos que ha dejado las movilizaciones en el país.

"No hay urgencia para legislar para un país para el futuro, hay seriedad y responsabilidad. Nunca se puede uno tomar decisiones cuando una banda de delincuentes está presionando para hacer algo. Jamás se negocia con los delincuentes, y estos son delincuentes", declaró para RPP Noticias.

Asimismo, al ser consultados sobre la demora de aprobar el dictamen frente las movilizaciones en el país, Montoya señaló que se está "cometiendo una violencia incentivada por Castillo y sus seguidores que lo han hecho y dicho públicamente".

"Con esa gente presionando no se puede una tomar una decisión. Las decisiones se toman cuando el país está en paz. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tienen la obligación de convertir esta explosión en un sitio calmo y tranquilo con seguridad para todos los peruanos", comentó Montoya.



Sobre presentación de titulares de instituciones electorales

Por otro lado, saludó la exposición del jefe del JNE, la ONPE, y la Reniec "con una exposición muy clara de los procesos". "Eso nos deja claramente establecido que no se puede hacer nada para mañana. Tenemos que hacerlo como corresponde".



"No se puede dar para mañana por los plazos del proceso electoral en sí mismo y luego viene el tema de las reformas políticas que tenemos caminando las cuales tenemos que ponernos de acuerdo porque al final es un proridad de ponerlas en línea y pensar a debatir cada una de ellas. Eso toma tiempo, no eso no puede darse un día para otro", declaró en RPP Noticias.

Cuestionó las críticas que viene recibiendo el Congreso por no aprobar el adelanto de elecciones y que hay una confusión sobre el tema. "Estamos hablando de un mafioso corrupto que tomó el Estado por asalto y le robó la plata a los peruanos más pobres".

"Lo que ha pasado ahora es que un corrupto presidente ha sido detenido y mandado a prisión con prisión preventiva después de dar un golpe de Estado y haberse inquistado con una banda de ladrones en el Estado", comentó en RPP Noticias.