El congresista y vocero de la bancada de Renovación Popular, Jorge Montoya, se pronunció tras las respuestas que brindó el ministro de Salud, Hernán Condori, frente al Congreso durante su interpelación en el Pleno.

El parlamentario indicó que lo que expresó el titular de Salud fue "satisfactorio" y que su agrupación, le dará además un mes como plazo para confirmar si es que lo que se ha propuesto se cumplirá.

"Renovación Popular dara un mes de plazo para la verificación de las acciones que ha presentado el ministro y comprobar su veracidad y tomar una decisión. Han sido satisfactorias las respuestas durante este proceso", señaló.

"Debemos ser vigilantes y estar atentos a lo que pase", indicó en otro momento.

Interpelación

El ministro de Salud, Hernán Condori, negó haber comercializado el producto Cluster X2, también conocido como agua arracimada, y que haya asegurado que cuando este insumo ingresa al cuerpo humano tiene propiedades medicinales. Durante su presentación ante el Congreso, el ministro aseguró que este producto es "solamente agua".

"Nunca he recetado ni vendido ni comercializado ese producto, o algún otro producto análogo, a ningún paciente. Soy médico cirujano y nosotros recetamos los medicamentos que están dentro del petitorio nacional de medicamentos. Asimismo, no he mencionado en ningún momento que dicho producto tenga propiedades curativas; es decir, que con su solo consumo pueda revertir algún tipo de enfermedad", señaló.

Condori Machado insistió en que el agua arracimada cuenta con registro sanitario de la Dirección General de Salud (Digesa) en el Perú desde el 2017; no obstante, reconoció que "fue inexacta" la afirmación que hizo respecto a que tenía autorización de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por sus siglas en inglés).

