Contraloría investiga a congresista José Arriola por afiliar a su exesposa y actual pareja en seguros con dinero público

La Contraloría inició una investigación al congresista José Arriola (Acción Popular) por haber afiliado a su exesposa y a su actual pareja sentimental en seguros de salud usando dinero público.

Según el dominical Cuarto Poder, la entidad encontró en la base de datos de la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud) que Arriola mantiene a las dos mujeres como cónyuges para que ambas reciban el beneficio.

Una de ellas es Katia Esperanza García Núñez del Arco, quien está afiliada al seguro privado de Salud Rímac-Seguros, que al Congreso le cuesta 2 800 soles mensuales, en su condición de “cónyuge” del congresista y como contratante al Legislativo. La mujer es actual pareja del parlamentario y viven juntos en su nueva vivienda de La Molina.



La otra beneficiada es Irma Ernestina Moreno Prieto, afiliada al seguro regular de EsSalud también en condición de “cónyuge” de José Arriola y como contratante también al Parlamento. Sin embargo, ella es su exesposa, pues se divorciaron en el 2021 luego de estar casados por 39 años.



“La verdad a mí ya el doctor me ha recetado no tener problemas de índole emocional así que, si llega una denuncia y es corroborada, bueno pues, ya qué voy a hacer pues. La índole de mi vida privada, considero de muy mala, mala… idea estar tocando ¿no?, más aún que todavía no salgo de mi problema personal”, expresó el parlamentario a Cuarto Poder luego de que el programa periodístico le pidiera dar sus descargos.



En 2021, el congresista declaró a Katia Esperanza García Núñez del Arco como cónyuge, pero al año siguiente no lo hizo. Es por ello que la Contraloría solicitó al oficial mayor del Congreso los documentos que sustenten las coberturas de salud de las dos mujeres vinculadas a Arriola. La Contraloría presentará en las próximas semanas un informe sobre este caso.

José Arriola también ha sido investigado por la Comisión de Ética tras ser acusado de presuntamente haber recortado los sueldos de trabajadores de sus despachos. El congresista habría hecho que sus trabajadores “donen” parte de sus salarios para realizar labores sociales, ello de acuerdo con unos consentimientos firmados por ellos mismos, los cuales fueron hallados durante el allanamiento a su domicilio efectuado en marzo último por el caso “Los Niños”.

Pide el regreso de su dinero

La Corte Suprema admitió a trámite el recurso de apelación presentado por el congresista de Acción Popular, José Arriola, con el que busca que se le devuelva los más de 71 mil dólares y 33 mil soles que la Fiscalía le incautó tras allanar su vivienda, ubicada en el distrito limeño de La Molina, como parte de la investigación preliminar que afronta junto a otros legisladores por el caso 'Los Niños'.

El juez supremo Juan Carlos Checkley adoptó esta medida tras determinar que el recurso presentado por la defensa legal del legislador el último 6 de julio, cumplió los requisitos que exige la ley para ser remitido a la instancia superior para su evaluación respectiva.