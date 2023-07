José Balcázar tras críticas hechas por la ministra de la Mujer: "Ella no tiene ninguna formación mínima"

José María Balcázar, congresista de Perú Bicentenario, aseguró que la ministra de la Mujer, Nancy Tolentino, es una persona con una "formación mínima"sobre temas de sexualidad. Esto lo dijo luego de que la titular del MIMP condenara sus declaraciones a favor sobre las relaciones sexuales tempranas y le exhortara a decir cuáles son sus evidencias científicas.

"Para opinar hay que saber. Por eso estamos mal en el Congreso no nos quieren, ni en el Ejecutivo donde va gente poco preparada a gobernar este país. Yo soy un hombre que tiene una formación medianamente clara sobre temas de sexología y antropología. La ministra de la Mujer seguramente no tiene una formación mínima, muy endeble. ¿Cómo van a apoyar una ley de esa naturaleza? la juventud está conmigo porque piensan que es una especie de mordaza ese conservadurismo fatal del sexo. ¿Cómo la presidenta va a gobernar con una ministra que la hace bajar en las encuestas?", afirmó en el programa 'Las Cosas Como Son' de RPP.

José Balcázar reiteró su rechazo al proyecto de ley sobre impedir el matrimonio con menores de edad impulsado por la legisladora Flor Pablo. En ese sentido, afirmó que solo se está perjudicando a los jóvenes.



"Una congresista ha presentado un proyecto de ley prohibiendo el matrimonio. Los muchachos deben estar calientes al escuchar eso porque ellos no están pensando en matrimonio, sino que sus relaciones sexuales culminen en relaciones de hechos, o sea la convivencia", manifestó.

Por otro lado, intentó justificar sus declaraciones sobre el hecho de que no habría un caso de abuso si una chica 14 años tiene intimidad con un hombre de 45.

"Son casos marginales. Es como si dijéramos que la profesora de 50 años se ha ido con su alumno de 14. Son casos lejanos al análisis concreto que estamos examinando. Seguramente en ellos habrá que determinar qué factores ocurrieron ahí, desde el punto de vista de seducción, engaño, motivaciones económicas. Pero no es el caso, de acuerdo con la ley civil por ejemplo que permite el matrimonio", afirmó.

El parlamentario señaló que parte de su sustentación para afirmar lo que dijo en la comisión de Justicia es el psicólogo Sigmund Freud.

"Esas cosas están determinadas desde la cabeza más importante de la sexología que es el psicólogo Freud. En 'La Interpretación de los Sueños' analiza las edades que deben limitarse para que haya relaciones válidas sin perjuicio para quienes lo llevan al cabo. Lo que pasa es que acá hay un complejo de Edipo, que más quieren a la madre y odian al padre", puntualizó.

Ministro de Salud rechaza declaraciones

César Vásquez, actual ministro de Salud, cuestionó las recientes declaraciones del congresista José María Balcázar, quien afirmó que “las relaciones sexuales tempranas ayudan al futuro psicológico de la mujer” durante un debate para aprobar un dictamen con la finalidad de prohibir el matrimonio infantil.

"No son expresiones prudentes y serias. No es lo correcto, los niños deben ser preparados. El ser humano tiene etapas en la vida y la adolescencia es una etapa que debe orientarlas para otras cosas y no despertar su sexualidad. No debe promoverse eso", expresó en declaraciones a RPP Noticias.

El ministro de Salud aseveró que los jóvenes deben estar "mejor preparados" para conocer sobre este tema a fin de estar orientados.