Ministro de Salud critica declaraciones de José Balcazar sobre matrimonio infantil: "No son prudentes y serias"

Gobierno José Balcazar: Ministro de Salud critica declaraciones de congresista para justificar matrimonio infantil

César Vásquez, actual ministro de Salud, cuestionó las recientes declaraciones del congresista José María Balcázar, quien afirmó que “las relaciones sexuales tempranas ayudan al futuro psicológico de la mujer” durante un debate para aprobar un dictamen con la finalidad de prohibir el matrimonio infantil.

"No son expresiones prudentes y serias. No es lo correcto, los niños deben ser preparados. El ser humano tiene etapas en la vida y la adolescencia es una etapa que debe orientarlas para otras cosas y no despertar su sexualidad. No debe promoverse eso", expresó en declaraciones a RPP Noticias.

El ministro de Salud aseveró que los jóvenes deben estar "mejor preparados" para conocer sobre este tema a fin de estar orientados.

"Lo cierto es que se trata de un problema real, actual y hay que trabajar bastante con este grupo vulnerable que son los adolescentes y debemos prepararlos desde el colegio para orientarlos. Yo creo que los jóvenes necesitan más orientación por parte del Estado", añadió.

José María Balcázar, no supo responder cuál era la base que sustenta sus declaraciones en las que menciona que mantener relaciones sexuales tempranas "ayuda al futuro psicológico de la mujer". Por el contrario, precisó que había dicho esto porque tenía razón y así lo había establecido en un Acuerdo Plenario del Poder Judicial en 2012.

"(Lo he dicho) porque tengo razón. Yo puedo hablar porque yo leo. Soy un hombre informado. Nosotros hemos analizado en el Poder Judicial todos esos contextos jurídicos, éticos, sexológicos y hemos tenido el Acuerdo Plenario 1-2012, donde se dice que los menores de 14 a 18 años tienen derecho a tener relaciones libres y consentidas", dijo en el programa Encendidos de RPP.

Situación por síndrome de Guillain Barre

Por otro lado, el ministro César Vásquez reconoció que hay un considerable número de casos por síndrome de Guillain Barre en Piura, Lambayeque y La Libertad, pero aseguró que todos los pacientes son atendidos.

"Tenemos un reporte de 29 casos de hospitalizados en las regiones de Piura, Lambayeque y La Libertad. 19 están tratándose con la primera alterativa de tratamiento, tres se encuentran con la segunda alternativa y los demás con un tratamiento conservador", explicó.

El titular del Minsa indicó que se necesita más inmunoglobulina y es posible que puedan conseguirlo con ayuda de Colombia. Sin embargo, aseveró que hay tratamientos alternativos para los pacientes para tranquilidad de la población.

"Es cierto que en este momento no tenemos la suficiente cantidad de inmunoglobulina, hemos logrado reunir entre los hospitales de EsSalud y Minsa un promedio de 500 dosis. Se necesitan 1 000 para estar tranquilos. En el mercado nacional no existe para comprar esto y pedimos apoyo a la OPS y es posible que Colombia nos puede prestar unos 2 000 frascos. Hay un plan B, un tratamiento alternativo", afirmó.