El legislador de Renovación Popular criticó que varios ministros hayan sido cambiados de cartera. | Fuente: Congreso de la República

José Cueto, legislador de Renovación Popular, señaló la noche de este viernes que los cambios en las carteras ministeriales que realizó el presidente Pedro Castillo son una burla y que el mandatario mintió nuevamente al afirmar que se trataría de un Gabinete de ancha base.

En declaraciones a La rotativa del aire-edición noche de RPP Noticias, el parlamentario manifestó que el jefe de Estado ha hecho perder el tiempo al país al anunciar un cambio en el Gabinete Ministerial.

“Me parece una burla, como siempre un bluff, todo este show. Si quería cambiar de ministros, que es su potestad, lo puede hacer sin hacer todo ese show de presentar la carta de tener a toda la prensa, como buena cortina de humo”, indicó.

“Así hayan sido dos días es tiempo perdido, tiempo que ha tenido a la prensa, a nosotros, a la ciudadanía en general, pensando a quién va a poner (…) Y encima sale el presidente a mentir, para variar, con su palabra de Gabinete de ancha base, que ya vemos que es una mentira más a las que nos tiene acostumbrados”, añadió.

Sobre designaciones

El parlamentario se refirió a las designaciones y señaló que le sorprendió ver que el internacionalista Miguel Rodríguez Mackay forme parte del Gabinete Ministerial como nuevo canciller de la República. Asimismo, expresó preocupación por el Estado de salud del nuevo titular del Ministerio de Economía y Finanzas, Kurt Burneo.

Cuestionó, además, que Alejandro Salas fuera nombrado en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, tras haber sido titular del Ministerio de Cultura. En tanto, sobre la nueva ministra de Cultura, Betssy Chávez, indicó que tiene que analizarse si puede ocupar el cargo, pues ya fue censurada cuando fue ministra de Trabajo.

“El tema es que, al ser censurada (no podría ocupar el cargo), esto es por corroborar, pero me quedé con eso en la cabeza. Creo que no puede, por este tipo de norma que, obviamente si a ti te censuran hoy, no puedes decir me zurro en lo que ha pasado y la pongo en otra cartera”, sostuvo.

Cambios en el Gabinete Ministerial

El presidente de la República, Pedro Castillo, tomó juramento la noche de este viernes a nuevos integrantes del Gabinete Ministerial, luego de que ratificara a Aníbal Torres como titular del Consejo de Ministros.

En una ceremonia realizada en Palacio de Gobierno, el mandatario tomó juramento a Miguel Rodríguez como nuevo titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, luego a Alejandro Salas, quien deja el Ministerio de Cultura para pasar al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

También juró en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Geiner Alvarado, quien fue ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento. César Paniagua ocupará su lugar en ese ministerio y fue juramentado por el mandatario.



Asimismo, el jefe de Estado tomó juramento a Kurt Burneo como nuevo ministro de Economía y a Betssy Chávez como titular del Ministerio de Cultura.