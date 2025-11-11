Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

José Cueto solicita a APCI evaluar sanciones contra IDL y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

José Cueto pide sanción contra el IDL y la Coordinadora de Derechos Humanos
José Cueto pide sanción contra el IDL y la Coordinadora de Derechos Humanos | Fuente: RPP
Julio Cisneros

por Julio Cisneros

·

A través de un oficio, el legislador señaló que las mencionadas organizaciones habrían hecho un uso indebido de los recursos y donaciones de la cooperación técnica internacional.

Congreso
00:00 · 02:13

El congresista, José Cueto, solicitó a la directora ejecutiva de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), Noelia Pantoja, que evalúe el inicio de un procedimiento disciplinario sancionador contra las ONG Instituto de Defensa Legal (IDL) y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).

A través de un oficio, el legislador sostuvo que, según información pública, las referidas organizaciones presuntamente han hecho un uso indebido de los recursos y donaciones de la cooperación técnica internacional o aplicar los mismos a fines distintos para los cuales fueron previstos como asesorar, asistir o financiar de cualquier forma o modalidad, acciones administrativas, judiciales o de otra naturaleza en instancias nacionales o internacionales contra el estado peruano.

En dicho documento, Cueto Aservi menciona que presuntamente se estaría utilizando recursos de la cooperación técnica internacional para fines ajenos a su fin original como iniciar procedimientos administrativos y judiciales que concluyan con la destitución del actual fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez.

José Cueto atribuye a estas organizaciones la comisión de presuntas infracciones muy graves, conforme a la Ley N.º 32301, que modifica la Ley N.º 27692, Ley de Creación de APCI, así como su Reglamento General y el Reglamento de Infracciones y Sanciones.

Te recomendamos

El poder en tus manos

EP224 | INFORMES | Voto digital 2026: ¿cómo funcionaría y quiénes podrán usarlo?

¿Se imagina votar desde su celular, laptop o tablet sin tener que ir a su local de votación? El voto digital podría ser una realidad en las elecciones generales 2026. ¿Quiénes podrían acceder al voto digital y qué requisitos deberían cumplir? En el siguiente informe de Maricarmen Chinchay, periodista de El Poder en tus Manos, les explicamos cómo funcionaría este sistema, aun en evaluación, y qué grupos de peruanos podrían utilizarlo.
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
José Cueto APCI IDL Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

RPP TV

En Vivo

Más sobre Congreso

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA