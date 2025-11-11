José Cueto solicita a APCI evaluar sanciones contra IDL y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

El congresista, José Cueto, solicitó a la directora ejecutiva de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), Noelia Pantoja, que evalúe el inicio de un procedimiento disciplinario sancionador contra las ONG Instituto de Defensa Legal (IDL) y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).

A través de un oficio, el legislador sostuvo que, según información pública, las referidas organizaciones presuntamente han hecho un uso indebido de los recursos y donaciones de la cooperación técnica internacional o aplicar los mismos a fines distintos para los cuales fueron previstos como asesorar, asistir o financiar de cualquier forma o modalidad, acciones administrativas, judiciales o de otra naturaleza en instancias nacionales o internacionales contra el estado peruano.

En dicho documento, Cueto Aservi menciona que presuntamente se estaría utilizando recursos de la cooperación técnica internacional para fines ajenos a su fin original como iniciar procedimientos administrativos y judiciales que concluyan con la destitución del actual fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez.

José Cueto atribuye a estas organizaciones la comisión de presuntas infracciones muy graves, conforme a la Ley N.º 32301, que modifica la Ley N.º 27692, Ley de Creación de APCI, así como su Reglamento General y el Reglamento de Infracciones y Sanciones.