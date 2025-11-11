"Está totalmente fuera de la realidad": José Cueto rechaza versión de Vladimir Cerrón sobre presunta conspiración en caída de Pedro Castillo

El congresista y almirante en retiro, José Cueto, se pronunció sobre las recientes declaraciones del líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, quien afirmó que el expresidente, Pedro Castillo, fue “víctima de un golpe de Estado” el 7 de diciembre del 2022.



“A él le hicieron creer que iba a ser el golpista y terminó golpeado. Hubo algunas personas que le dijeron que tenía el apoyo de las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales”, declaró a RPP el prófugo exgobernador de Junín.



Respecto a estas afirmaciones, Cueto rechazó tajantemente la versión de Vladimir Cerrón y cuestionó su credibilidad.



En ese sentido, el integrante de la bancada Honor y Democracia negó que la decisión de Pedro Castillo de intentar un golpe de Estado haya sido inducida por un supuesto respaldo de las Fuerzas Armadas y descartó que ello formara parte de una maniobra para destituirlo del poder.



“Yo creo que al señor Cerrón le debe estar afectando el encierro voluntario que tiene sabe Dios dónde porque está totalmente fuera de la realidad”, expresó en el programa Las cosas como son de RPP.



José Cueto también consideró que el precandidato presidencial por Perú Libre y prófugo de la justicia mantiene una visión política desfasada.



“Está totalmente fuera de la realidad. Él sigue pensando en los años 70. No lo tomo en cuenta. No me voy a gastar con este tipo de personajes que no dan la cara cuando se les imputa no uno, sino varios [delitos]”, indicó.