José Jerí: Esperamos que el Gabinete Ministerial no tenga sesgo ideológico y genere consensos

El parlamentario de Somos Perú aseguró también que el Congreso debe garantizar la gobernabilidad. | Fuente: RPP Noticias

José Jerí, congresista de Somos Perú, consideró este martes que el primer Gabinete Ministerial del presidente electo, Pedro Castillo, deberá estar integrado por personas con las condiciones éticas y morales para ejercer los cargos, además de que no tengan ningún sesgo político y puedan generar consensos.

En declaraciones a Nada está dicho de RPP Noticias, el parlamentario señaló que esperan un Gabinete Ministerial plural y con mensajes claros que brinde tranquilidad al país. Sin embargo, precisó que quien tomará la decisión final es el mandatario electo, Pedro Castillo.

“Los ministros tienen que tener las condiciones éticas y morales sin ningún antecedente legal para generar consensos y esos diálogos (….) Esperamos que sea un Gabinete que no tenga sesgo ideológico que sea de consenso, que sea plural y que tenga como mensaje claro, la tranquilidad que el país necesita”, manifestó el legislador.

"Congreso debe generar la gobernabilidad"

Respecto de la postura que tendría el Legislativo durante este primer año de gestión, el congresista indicó que existe la expectativa de unidad entre los poderes del Estado, tras el mensaje de la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva Prieto. Consideró el pronunciamiento como esperanzador para alejar al Parlamento de actitudes obstruccionistas.

Agregó, en esa línea, que la responsabilidad del Parlamento es generar la gobernabilidad y que los primeros días serán claves para determinar cuál es será la línea que seguirá la Mesa Directiva, sobre si llevan el discurso al hecho.

“Hay algunos partidos, denominados de centro, que están participando en la Mesa Directiva y esperemos que en ese espíritu democrático, no restrinjan, no limiten las iniciativas que sean por el bien del país y que no bloqueen innecesariamente algunas políticas se vean plasmadas en el Legislativo”, dijo.

“Los primeros días son claves en la actitud de la Mesa Directiva, pero de arranque tengo esa esperanza por lo menos de que hay que cumplir ese discurso político y convertirlo en hechos. Vamos a ver los primeros días, sobre los primeros debates parlamentarios, si se confirma esta actitud o no”, añadió.

Sobre rol de las bancadas

El legislador sostuvo también que no considera que los partidos políticos del país estén en crisis, sino que se está entrando a un nuevo proceso en el cual las agrupaciones están “tomando identidad”. Precisó que esto se verá en la forma por la cual cada bancada defienda sus posiciones sobre determinadas iniciativas.

“Cada partido mantendrá y embanderará su agenda política, (con la) que va a responder a sus ciudadanos como tiene que ser, pero distinto es que logre la votación mayoritaria en el Congreso que logre los consensos, es distinto”, señaló.

“Creo firmemente que cada partido que ha hecho un ofrecimiento político tiene que ser consecuente, pero es decisión de cada partido, en qué matiz lo va a presentar, en qué momento lo va a presentar”, agregó.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

‘Espacio Vital’: ¿Cuánto tiempo dura la inmunidad después de la infección por COVID-19?