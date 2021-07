Vocero alterno de la bancada de Renovación Popular. | Fuente: RPP Noticias

El congresista electo Alejandro Muñante, vocero alterno de la bancada de Renovación Popular, explicó que la separación de su colega Héctor Valer de este partido; sin embargo, aclaró que la bancada "en ningún momento se ha pronunciado" con respecto a su situación. Pese a esto, anunció que iniciarán un procedimiento tras conocer las declaraciones que dio.

"Técnicamente lo es (miembro de la bancada), sin embargo, el congresista Valer ha dado comunicados públicos considerándose congresista autónomo, cosa que nos parece bastante extraña. Sin embargo, la bancada va a iniciar un procedimiento luego de haber escuchado estas publicaciones bastante desleales del congresista, señaló.

En entrevista con RPP Noticias, el vocero alterno advirtió "ciertos comportamientos e inconductas irrespetuosas" de parte del congresista electo Héctor Valer que han sido cuestionadas al interior del partido Renovación Popular. Según dijo, la bancada respeta la libertad de expresión de los parlamentarios electos, pero no "las faltas de respeto".

Muñante refirió que estas "inconductas" de parte de Valer se dieron en una entrevista en la que, según el partido, "tildó de dictador a nuestro vocero titular", "dejar entrever que estamos alentando a la violencia, a no reconocer los resultados". "Esas son imprecisiones a las que ha arribado el congresista Valer y que fueron solucionadas pero que las reiteró", comentó.

El vocero alterno recordó también que Valer, al igual que sus colegas, "fue elegido por el partido" y "los votos en realidad son del partido", pese a que cuando asuman funciones al interior del Congreso de la República tendrá que asumir como un parlamentario no agrupado, mientras que la bancada de Renovación Popular quedará con 12 integrantes.

Finalmente, el representante de Renovación Popular en el Congreso negó que esta bancada pretenda desconocer los resultados de las elecciones, tal como habría dejado entrever el parlamentario electo Héctor Valer, comentario que le valió su separación del partido.

"Nosotros no vamos a desconocer ningún resultado, vamos a esperar que el Jurado Nacional de Elecciones emita el pronunciamiento final, la proclamación final y nosotros vamos a tener que aceptar esos resultados. No obstante, no vamos a claudicar en nuestra función fiscalizadora para hacer un control de daños de estas irregularidades que se han denunciado", señaló.

Congresista electo Héctor Valer fue separado

El pasado 3 de julio, el congresista electo por Renovación Popular Héctor Valer anunció que el presidente de este partido, el excandidato presidencial Rafael López Aliaga, dio por concluida la invitación que le hizo para integrar su lista parlamentaria luego de unas declaraciones que dio hace unos días en las que señaló que "el deber de un demócrata es respetar las normas electorales".

"El deber de un demócrata es respetar las normas electorales, el Estado de derecho y las instituciones públicas", fue lo dicho por el parlamentario electo en una entrevista en RPP Noticias el pasado 2 de julio. Según su versión, esto habría motivado que Rafael López Aliaga dé por terminada su invitación para conformar la bancada de su partido.

"Ratifico mi posición como congresista electo que el Estado de derecho se respeta y se defiende, por lo que me mantendré como congresista autónomo", señaló en un comunicado.

RPP Noticias te ofrece varias opciones para informarte durante la semana sobre temas de tu interés, desde información de la actualidad política y la emergencia sanitaria por la COVID-19, hasta recomendaciones tecnológicas y de entretenimiento. Suscríbete al newsletter de tu preferencia.

NUESTROS PODCAST

Informes RPP | El equipo de periodistas de RPP te traen las últimas investigaciones y avances en salud, cultura, ciencia, economía, servicios y sociedad.