José María Balcázar: "Los primeros 100 días han sido una crispación provocada por el Parlamento y otros sectores"

El congresista José María Balcázar, integrante de la bancada de Perú Libre, destacó la reciente presentación del presidente Pedro Castillo en Ayacucho, donde hizo un balance de los primeros 100 días de gobierno. Para el congresista, existe una "intervención permanente e innecesaria" de parte del Parlamento hacia la labor del Ejecutivo en temas "formales".

"El presidente está en la línea de los ofrecimientos de su campaña, empezando por la masificación del gas, el problema de la educación y de la salud, que ha sido lo más resaltantes: el presidente está en el sentido de que la vacunación es uno de los puntos claves para las clases presenciales en marzo y para eso hay una política muy seria y agresiva", indicó.

Balcázar consideró que los primeros 100 días de gestión "han sido una especie de crispación" que no ha sido provocado por el Ejecutivo, sino por el Parlamento "y otros sectores que no han ganado las elecciones". Asimismo, el legislador señaló que en democracia se respetan las opiniones diferentes; sin embargo, esto no implica "hacerle la agenda al presidente".

"Los sectores pretenden que se nombren a personas en determinadas y que se cuestionen a otros. La labor fiscalizadora del Parlamento, la prensa y la sociedad civil están orientados a temas de fondo, no a temas formales, y en ese sentido la política que ha repetido el presidente en Ayacucho es la misma que el Gabinete (Guido) Bellido expuso al Parlamento, no ha habido ningún tipo de variación", indicó.

En otro momento, el legislador de Perú Libre evitó responder si estaba de acuerdo o en contra de la continuidad del cuestionado ministro de Defensa, Walter Ayala, e intentó restar importancia a las denuncias de presunta injerencia en el proceso de ascensos al interior de las Fuerzas Armadas.

"Me parece que es facultad del presidente, él ha dicho que va a evaluar ese tema del Ministerio de Defensa. Quiero aclarar que ese asunto de los ascensos siempre se ha producido y se va a producir. ¿Cuándo se terminará eso porque en todos los gobiernos están cambiando generales y ascienden a otros?", señaló.

