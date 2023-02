José Pazo Nunura entró al Congreso en reemplazo de Wilmar Elera | Fuente: RPP

El parlamentario de Somos Perú, José Pazo Nunura, comentó sobre el desarrollo de sus primeras semanas en el Congreso y manifestó que se trata de la primera vez que un pescador en funciones ingreso al Legislativo. Pazo Nunura precisó que, hasta el momento, no ha habido una política de Estado eficiente para el sector pesquero, que mueve más de medio millón de puestos de trabajo.

"Yo vengo de un sector muy importante, que es el segundo que aporta al erario nacional: la pesca, que mueve aproximadamente 700 mil puestos de trabajo directa e indirectamente. Es importante señalar que en los últimos gobiernos no ha habido política de Estado que mire a los sectores productivos: la pesca, la agricultura. Soy pescador en actividad actualmente, capitán de embarcación, he extraído la pesca artesanal. Soy de la provincia de Sechura, he sido dirigente pesquero por más de 22 años, regidor, alcalde provincial. Conozco la administración pública. Agradezco a Somos Perú por mi postulación porque por primera vez en la historia estoy conociendo que hay un pescador en actividad en el Congreso de la República", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

Salidas de la crisis política

Posteriormente, Pazo Nunura mencionó que el norte del país no ha participado de las protestas que exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y el cierre del Congreso, ya que tienen confianza en sus propuestas con respecto a la formalización de empleo relacionados al sector pesquero.

"Piura ha estado con paz y tranquilidad y precisamente en esta situación de convulsión social no ha participado Piura, Lambayeque, Tumbes. Los pescadores tienen mucha confianza en las iniciativas que tenemos porque el tema de formalización no solamente es del hombre de mar, sino de las embarcaciones. Yo me he reunido con el ministro de la Producción, Raúl Reyes; también con la viceministra de Pesquería, Úrsula León; me he reunido con el jefe de Fondepes; voy a convocar la siguiente semana una mesa de trabajo con todos los actores a nivel nacional, porque al pueblo tiene que escucharse", aseveró.

Por otro lado, recordó que su bancada sí se encuentra a favor del adelanto de los comicios, pero no a favor de eliminar las elecciones internas.

"Cuando yo ingreso, hace aproximadamente 20 días, ya estaba aprobado para que las elecciones sean en abril. Luego, lo que yo critico y el pueblo lamentablemente rechaza es que muchos políticos líderes tienen doble discurso. Ya habían aprobado por mayoría para que sea en abril, luego adelantan para diciembre (yo voté a favor por ese adelanto), luego se presenta otra moción para que sea en octubre. Nuevamente apoyamos con la bancada para que se dé el adelanto. Luego se propone en julio y ahí he votado en contra porque me parece una irresponsabilidad que tenga que obviarse el cronograma electoral, principalmente en la evaluación de quiénes van a ser los candidatos", finalizó.