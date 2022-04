José Williams, vocero de Avanza País | Fuente: RPP

El vocero de Avanza País, José Williams, cuestionó este viernes las declaraciones del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, que involucran a las fuerzas militares de un plan para un golpe de Estado.



En entrevista con el programa Nada Está Dicho de RPP Noticias, José Willams aclaró que las Fuerzas Armadas son responsables de la soberanía, independencia e integridad del territorio y que por encima de cualquier circunstancia respetan la Constitución Política.

"Creo que todo está en esa imaginación tan volátil que tiene el primer ministro. El primer ministro dice una cosa y luego se desdice. El primer ministro acaba de decir que las fuerzas militares, se está refiriendo a los que están en actividad, es decir a las fuerzas operativas, estarían en la posibilidad de hacer un golpe de estado. Eso es absurdo", dijo.



Más temprano el premier Aníbal Torres señaló, durante el Consejo de Ministros Descentralizado en el Cusco, que "se está buscando el golpe de Estado permanente", por lo que invocó a respetar la "voluntad popular".

"El plan no termina ahí. El plan va a avanzar hasta lograr que algún o algunos altos miembros de las fuerzas militares se pronuncien en el mismo sentido para dar el golpe de Estado", indicó el jefe del gabinete ministerial.

"Quieren sacudirse de sus problemas"

José Williams consideró que las expresiones del premier Aníbal Torres sobre un golpe de estado responden solo a "su imaginación" y que solo crea problemas, fricciones y distracciones.

"Y pareciera que lo hace a propósito, como el presidente (Pedro Castillo) con este proyecto de ley (de consulta a la población sobre nueva Constitución), quieren sacudirse de sus problemas, de su incapacidad para poder gobernar, liderar y tratan de pasarle las cosas a otros. Con este proyecto de ley que se lo pasan al Congreso. De tal manera, que el Congreso esté en desacuerdo y etcétera. Y eso es lo que están manejando para salir del apuro", señaló.

Para José Williams el proyecto de ley para incluir una cédula durante las elecciones regionales y municipales donde se consulte a la población sobre si está de acuerdo con una nueva Constitución es un "imposible jurídico".

Caso ex comandos Chavín de Huantar

Sobre el retiro de algunos ex Comandos Chavín de Huantar de la ceremonia de aniversario presidida por el mandatario Pedro Castillo, José Williams aclaró que fueron "cuatro o cinco" expresaron su reclamo conforme a la disciplina militar, de manera ordenada y sin gritos o insultos.

"Los comandos una vez que pasan al retiro son civiles como cualquier persona, tienen los mismos derechos y los mismos deberes y no están sujetos ya a las reglas militares. Entonces, ellos tienen la libertad de expresar lo que sienten. Y lo hicieron de una manera ordenada, disciplinada, no hubieron gritos o insultos. Simplemente se quedaron sentados y cuatro o cinco se fueron", afirmó.

