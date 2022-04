César Acuña | Fuente: Andina

El líder de Alianza Para el Progreso, César Acuña, consideró este viernes que la convocatoria a un referéndum, durante las elecciones municipales y regionales, para una Asamblea Constituyente paraliza la inversión, genera deconcierto y no es prioritario para el país.



A través del Twitter, César Acuña se pronunció así luego que el presidente Pedro Castillo anunció la presentación de un proyecto de ley al Congreso para consultar a los ciudadanos que acudirán a las urnas para votar en las elecciones municipales y regionales si desean una nueva Constitución.

"Convocar a referéndum para Asamblea Constituyente paraliza la inversión, genera desconcierto y no es prioritario ni conveniente. El Perú no necesita polarización sino consensos y un nuevo gabinete para salir de grave crisis política, económica e institucional que padecemos.", publicó en la red social.

Convocar a referéndum para Asamblea Constituyente paraliza la inversión, genera desconcierto y no es prioritario ni conveniente. El Perú no necesita polarización sino consensos y un nuevo gabinete para salir de grave crisis política, económica e institucional que padecemos. — César Acuña Peralta (@CesarAcunaP) April 23, 2022

Anuncio del Ejecutivo



Más temprano, el mandatario Pedro Castillo anunció la presentación de un proyecto de ley al Congreso, para que pueda incluirse una cédula durante las elecciones regionales y municipales donde se consulte a la población sobre si está de acuerdo con una nueva Constitución.

Durante la clausura del VI Consejo de Ministros Descentralizado en el Cusco, el Jefe de Estado indicó que el Parlamento tendrá la potestad de aprobar o no esta iniciativa, la misma que será trabajada por el Poder Ejecutivo de manera inmediata.

"Vamos a hacer llegar un proyecto de ley al Congreso, siguiendo el curso constitucional, para que en estas próximas elecciones municipales y regionales también a través de una cédula se consulte al pueblo peruano si está de acuerdo o no por una nueva Constitución", dijo.

