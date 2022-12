Dina Boluarte, presidente de la República. | Fuente: Presidencia

La presidenta de la República, Dina Boluarte, aseveró esta noche que no podemos ir a nuevas elecciones generales sin reformas políticas.

Pidió a los legisladores volver a votar el proyecto de adelanto de elecciones enviado por el Poder Ejecutivo y que lo hagan pensando en el país y que no se escondan en una abstención.

"El 83 % [de la población] dice: 'váyanse todos'. Ya dimos el paso, nos vamos todos. Está en la cancha del Congreso", sostuvo en el dominical Punto Final.



Al ser consultada sobre una eventual renuncia al cargo, la jefa de Estado se preguntó: "¿cambiarían los problemas que están ahí sin atender?, ¿cambiaría que los violentistas digan: 'ahora sí, Dina ya se fue, vamos a vivir en paz; es una falacia".



Si renuncio estaría dándole la razón a violentistas

"Y si yo renuncio estaría dándoles la razón a estos violentistas que a consecuencia de la violencia tenga que renunciar. Creo que las personas en democracia tenemos que saber respetar y ser respetuosos de las leyes. En consecuencia, lo correcto [es] hacer las reformas políticas, porque tampoco podemos ir a una nueva elección sin reformas políticas", enfatizó.

La presidenta Boluarte opinó que "mediante estas reformas políticas podemos cambiar la clase política para que el país pueda tener un Congreso respetable".



Asimismo, dijo, "unos políticos que den la cara para resolver los problemas del país y no estemos siempre esperando que lleguen políticos que han recibido prebendas de algunos empresarios y al llegar al Congreso tengan que pagar esas deudas electorales encerradas en corrupción. Tenemos que trabajar esas reformas políticas".

Expresó su confianza en que el Parlamento reconsiderará el tema y votará a favor del adelanto de elecciones en atención al clamor popular que pide que "se vayan todos" o "qué intereses están cuidando en sus curules", preguntó.

Recomposición del Gabinete

La presidenta Boluarte anunció que el martes se concretará la recomposición del Gabinete Ministerial, que incluirá al nuevo primer ministro que tendrá un "perfil político" y con sensibilidad para mirar las necesidades del pueblo, que conozca el Perú profundo. No precisó si se trata de una mujer o de un hombre. Además se reemplazará a los ministros renunciantes de las carteras de Educación y Cultura.

Reconoció la valentía de los ministros que la acompañan en esta crisis, porque lo que se necesita —afirmó— es "coraje y valentía para poder afrontar esta situación difícil política y social. Ministros, seguimos con fuerza, muchas gracias por estar aquí, conmigo, en este momento".

La mandataria manifestó que para que su gobierno de transición sea "efectivo y eficiente" puso a ministros que conocieran por dentro cada cartera y "no estén yendo a adivinar qué hago mañana o qué se me ocurre hacer. Acá no hay tiempo para pensar en eso".

El Gobierno, dijo, tiene cinco líneas principales de trabajo: salud, educación, agricultura, vivienda y economía, todas ellas sin corrupción. (Con información de Andina)