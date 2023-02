El presidente del Congreso señaló que la inclusión del adelanto de elecciones en la agenda del Pleno dependerá de la Comisión de Constitución | Fuente: CONGRESO DE LA REPUBLICA

El presidente del Congreso, José Williams, el día de ayer, viernes, decretó la ampliación de la presente legislatura ordinaria hasta el próximo 17 de febrero para "abordar y debatir los temas de interés nacional incluidos en la agenda".



Al respecto, el titular del Parlamento, en conferencia de prensa realizada hoy, señaló que un proyecto de ley sobre el adelanto de elecciones generales sí podría incluirse en la agenda de sesiones del Pleno.

“Desde el mismo momento que el período anual de sesiones es ampliado, existe la posibilidad de que un proyecto de ley de la misma materia pueda ser incorporado (…) y eso debe ser votado por el Pleno", explicó.

Asimismo, indicó que "si el Pleno lo acepta", dicha iniciativa legislativa debía ser revisada por la Comisión de Constitución "en el tiempo que corresponde" y, tras su publicación, podrá ser votado nuevamente en el Pleno ya que "es un requerimiento que hace buena parte de la población”.

“Tenemos el proyecto del Ejecutivo, también tenemos 3 proyectos de ley más que están en cartera y pudiera haber alguno que sea de la misma materia, pero que no sea exactamente igual. Es cuestión de que en la Comisión de Constitución puedan encontrar los argumentos suficientes para poner alguno (…) Todo va a depender de lo que esa comisión y el Pleno decidan”, remarcó.

Además, resaltó que para "poder tocar un tema de la misma materia", este debe ser "tratado en un periodo anual de sesiones".

"Si el Pleno lo autoriza en las semanas que viene, puede ser en el primero o el dos de marzo, que se toque en ese periodo anual de sesiones. Hasta julio, sí pueden entrar los proyectos (...) Todo va a depender de lo que, primero, la Comisión de Constitución y luego el Pleno vayan a decidir”, subrayó.

"La Mesa Directiva evaluará inclusión de adelanto de elecciones"

Por su parte, la flamante segunda vicepresidenta del Congreso, Silvia Monteza, manifestó que tanto su bancada, Acción Popular, como en la Mesa Directiva del Parlamento, habrá reuniones para analizar nuevamente que se ponga en agenda el adelanto de elecciones generales. Asimismo, defendió las votaciones que realizó en la legislatura pasada cuando se trataban las investigaciones sobre el expresidente Pedro Castillo.

"Los congresistas no estamos sujetos a mandato imperativo, creo nosotros tenemos nuestras propias opiniones. Si hemos votado de esa manera es porque hicimos un análisis en ese momento. Si he votado en contra (de la primera vacancia a Castillo) fue porque el presidente recién había ingresado y no había las pruebas suficientes", expresó en declaraciones a la prensa.

Silvia Monteza recalcó que está en la agenda de los congresistas el adelanto de elecciones, pero reconoció que Acción Popular no apoyó que se reconsidere el debate. No obstante, recalcó que la Mesa Directiva priorizará el diálogo con el Gobierno para llegar a consensos.

"Vamos a tener que reunirnos como Mesa Directiva el día lunes y ahí vamos a tomar alguna decisión. No puedo adelantar ninguna opinión hasta que nos juntemos. Supongo que va a ser una prioridad (el adelanto de elecciones). Acción Popular todavía no ha firmado el documento de la reconsideración del debate", expresó.