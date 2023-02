Silvia Monteza reemplaza en el cargo a Digna Calle | Fuente: Andina

Silvia Monteza, flamante segunda vicepresidenta del Congreso, manifestó que tanto su bancada, como en la Mesa Directiva del Parlamento, habrán reuniones para analizar nuevamente que se ponga en agenda el adelanto de elecciones generales. No obstante, defendió las votaciones que realizó en la legislatura pasada cuando se trataban las investigaciones sobre el expresidente Pedro Castillo.

"Los congresistas no estamos sujetos a mandato imperativo, creo nosotros tenemos nuestras propias opiniones. Si hemos votado de esa manera es porque hicimos un análisis en ese momento. Si he votado en contra (de la primera vacancia a Castillo) fue porque el presidente recién había ingresado y no había las pruebas suficientes", expresó en declaraciones a la prensa.

Silvia Monteza recalcó que está en la agenda de los congresistas el adelanto de elecciones, pero reconoció que Acción Popular no apoyó que se reconsidere el debate. No obstante, recalcó que la Mesa Directiva priorizará el diálogo con el Gobierno para llegar a consensos.

"Vamos a tener que reunirnos como Mesa Directiva el día lunes y ahí vamos a tomar alguna decisión. No puedo adelantar ninguna opinión hasta que nos juntemos. Supongo que va a ser una prioridad (el adelanto de elecciones). Acción Popular todavía no ha firmado el documento de la reconsideración del debate", expresó.

Nuevo reemplazo en el Congreso

El pleno del Congreso eligió este viernes a la legisladora Silvia Monteza, de Acción Popular, como la segunda vicepresidenta para la Mesa Directiva del Parlamento que lidera José Williams.

La congresista se impuso ante los otros cuatro postulantes en primera vuelta con 52 votos; sin embargo, al no alcanzar los votos necesarios se dio una segunda votación en donde compitió con Alfredo Azurín (Somos Perú).





Silvia Monteza se impuso con 67 votos, mientras que Azurín apenas llegó a 27. De esta manera asumirá un cargo dejado por la congresista Digna Calle. La legisladora asumió hoy mismo su puesto en una breve ceremonia de juramentación encabezada por José Williams.

Los otros candidatos fueron José Balcázar (Perú Libre), Isabel Cortez (Cambio Democrático-Juntos por el Perú) y Elizabeth Medina (Bloque Magisterial de Concertación Nacional).

Fueron 115 congresistas los que sufragaron en esta ocasión.

Boluarte exhorta a definir adelanto de elecciones

La presidenta Dina Boluarte emplazó al Congreso a ponerse de acuerdo para definir el adelanto de elecciones generales, luego de que el Parlamento rechazara recientemente la iniciativa del Poder Ejecutivo para concretar la fecha de los nuevos comicios.

Durante la conferencia de prensa, realizada en Palacio de Gobierno, la mandataria recordó que su gestión ha presentado dos proyectos para adelantar las elecciones. Así, instó al Parlamento a mirar con “responsabilidad” lo que exige un sector de la población.