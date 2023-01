José Williams señala que adelanto de elecciones requiere que el Congreso realice las "reformas necesarias"

El titular del Parlamento indicó que el proyecto para adelantar la segunda leghislatura ya está en comisión de Constitución. | Fuente: Andina

José Williams, presidente del Congreso, señaló la tarde de este miércoles que es necesario respetar un plazo razonable de cara a la fecha para el adelanto de elecciones, a fin de que el Legislativo pueda realizar reformas políticas.

Según señaló, el Parlamento buscará trabajar reformas como añadir un ítem al artículo 117 de la Constitución que contemple el proceso por actos de corrupción del presidente de la República. Esto, además, de la renovación por mitades del Congreso.

“La idea es que el Congreso haga las reformas necesarias. No podemos ir a elecciones, a un proceso electoral, con todos los problemas que hemos tenido y vayamos a rendirnos y a no hacer nada por cambiar, escucho que por ahí dicen que no va a haber tiempo, pero eso es como pues ya rendirse y decir que no se va a poder”, indicó a Canal N.

Al ser consultado sobre la reelección de congresistas, el titular de la Mesa Directiva indicó que, si bien es importante que legisladores con experiencia se presenten a la elección y que finalmente es la gente quien decide, el momento para plantear esta posibilidad no es el adecuado.

Sobre proyecto para adelanto de legislatura

Asimismo, el presidente del Congreso indicó que la propuesta de la Mesa Directiva para adelantar el inicio de la segunda legislatura al 15 de febrero ya se encuentra en la comisión de Constitución, donde debe aprobarse para que se vea en el Pleno.

“Hemos también adelantado la legislatura, ya hemos hecho el proyecto de ley y ya está en Constitución como para que sea a partir del 15 de febrero. Esto ya está en Constitución y una vez que sea aprobado pasa al Pleno y entonces debe ser aprobado”, sostuvo.

“Tiene que pasar por comisión y está perfectamente posible, poque estamos en legalidad, no estamos desdoblando una legislatura, simplemente estamos acortando el tiempo, o sea adelantándola y la otra la estamos prolongando un poco más”, añadió.

Descarta renuncia de presidenta

Williams también descartó la posibilidad de que la presidenta Dina Boluarte renuncie al cargo, pues señaló que ella es parte de la sucesión constitucional.

Añadió que los manifestantes deben respetar esto y que la Asamblea Constituyente no es una posibilidad pues no está contemplada en la Carta Magna; sin embargo, dijo que podría llevarse a referéndum el cual requeriría dos legislaturas.

En cuanto a las manifestaciones convocadas para este jueves en la capital, el presidente del Congreso señaló que el derecho a la protesta es constitucional, pero que los manifestantes deben ejercer este derecho sin violencia ni vulnerando los derechos de las personas que no quieren formar parte de estas protestas.