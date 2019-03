El partido PpK cambió de nombre a Contigo. | Fuente: Foto: Congreso / Video: RPP Noticias

Los congresistas Juan Sheput y Gilbert Violeta plantearon su licencia temporal de la bancada Peruanos por el Kambio. A través de una carta dirigida a Jorge Meléndez, vocero de este grupo parlamentario, los legisladores señalaron que esta decisión se debe a la relación que tienen con algunos integrantes.

Luego de calificar como una "censura directa" los cuestionamientos del vocero Jorge Meléndez y de la vocera alterna Mercedes Aráoz, ambos parlamentarios señalaron que en los próximos días la Comisión Política del partido decidirá su relación con la bancada.

"El uso de la descalificación personal como mecanismo de intimidación -basado en el número de congresistas y no en la razón- han significado una particular agresión a nuestro derecho de no sujeción a mandato imperativo, especialmente porque lo contrario significaría claudicar a nuestro derecho fundamental a pensar y opinar en ejercicio de libertad", señalan.

En diálogo con RPP Noticias, Gilbert Violeta explicó que con esta decisión buscan que la bancada pueda "discutir y decidir con total libertad" el cambio de nombre y símbolo (partido Contigo), así como la readmisión de aquellos parlamentarios que quieren retornar.

Asimismo, mencionó que esta tarde el partido tendrá una reunión para fijar su relación con la bancada. Pese a evitar especular sobre los escenarios posibles, Violeta reconoció que entre las posibilidades está expulsar a los congresistas que no acaten la decisión del partido.

Polémica por el cambio de nombre a 'Contigo'

En otro momento, Juan Sheput, presidente de la Comisión Política de Contigo, descartó que vayan a cambiar de nombre nuevamente por la existencia de un programa social homónimo en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

"El MIDIS tendrá que cambiar de nombre. El programa social tendrán que cambiarlo ellos y el partido de ninguna manera. Ya es hora que se pongan en su lugar aquellas personas que creen que la burocracia está por encima de la política", respondió.

Por su parte, Gilbert Violeta precisó que el partido Contigo se encuentra registrado ante Indecopi, por lo que las autoridades deberán decidir quién tiene la razón y si deben o no realizar un cambio de nombre.

"Nosotros tenemos el nombre registrado en Indecopi y, además, el símbolo es absolutamente distinto al del programa social. El programa social tendrá que demostrar que también tienen su registro en Indecopi y serán las autoridades quienes decidan", dijo.