Congresista de Fuerza Popular junta firmas para moción de censura contra ministro de Transportes

El congresista de Fuerza Popular, Eduardo Castillo, informó que hasta el momento se han juntado 25 firmas, de las 33 necesarias, para presentar una moción de censura contra el ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Francisco Silva.

En comunicación con la Rotativa del Aire de RPP Noticias, dijo que la moción de censura contra SIlva incluye los recientes informes de Contraloría sobre la gestión del ministerio de Transportes (MTC) y las revelaciones de la exviceministra del sector, Fabiola Caballero, quien renunció al cargo el úlitmo viernes.

Castillo recordó que la exviceministra alegó en sus motivos de renuncia que "el ministerio de Transportes es una agencia de empleo donde no se respeta la idoneidad de varios funcionarios".

El parlamentario indicó que la moción de censura contra Juan Silva se plantea en este momento, porque querían "darle mucha solidez" a la iniciativa. "No presentar por presentar y en la bancada de Fuerza Popular ya hay un sentimiento generalizado en cuanto al señor Silva, que tiene que salir", dijo.

Asimismo, dijo que el bloque de los siete parlamentarios representantes de Piura, que preside hace un mes, emitió un comunicado en el que expresaron su rechazo a la permanencia de Silva en el MTC "por la ineptitud en sus funciones directas con proyectos de inversión que tienen que ver directamente con su cartera.

Voto de confianza

Eduardo Castillo dijo que, aunque aún no se ha evaluado como bancada la postura de Fuerza Popular sobre el voto de confianza al Gabinete de Ministros que preside Aníbal Torres, cree que no dará ese respaldo si no se apartan a ministros cuestionados como Silva o el titular del Ministerio de Salud, Hernán Condori.

