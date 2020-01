Congresistas disueltos criticaron a Julio Guzmán | Fuente: Foto: Andina / Video: RPP Noticias

Diversos integrantes de la Comisión Permanente criticaron al líder del Partido Morado, Julio Guzmán, luego de que un reciente video revelara que salió corriendo de un edificio en Miraflores donde se había originado un incendio por la explosión de un televisor, sin considerar que su acompañante se encontraba dentro.

La congresista disuelta Milagros Salazar recordó que existen cuestionamientos al Partido Morado por financiamiento, y Guzmán ha preferido no responder. En ese sentido, la integrante de la Comisión Permanente destacó que el excandidato presidencial haya quedado "desenmascarado" en la entrevista donde intentó justificarse.

"La ciudadanía se tiene que dar cuenta que este es un líder de barro, que simplemente pregona la decencia, pregona que va a ser un nuevo cambio de políticos y miren lo que está sucediendo en su partido. El señor Mora ha dicho que no solamente es su caso, sino que hay seis u ocho denuncias de este tipo de agresión hacia la mujer", dijo.

"Hay muchas denuncias sobre financiamiento y otros temas que simplemente no ha dado la cara. Ayer lo han desenmascarado en vivo y en directo. Eso demuestra que no es un líder, porque un líder asume, responde y da con claridad las situaciones que se deban dar y no se escuda o utiliza otras situaciones para no asumir su responsabilidad", agregó.

El dominical Panorama difundió unas imágenes de mayo del 2018 en las que se ve al excandidato presidencial Julio Guzmán saliendo de un edificio en Miraflores y retirarse del mismo corriendo, pese a que al interior del departamento donde se encontraba se estaba produciendo un incendio en el que permanecía su acompañante.



Poco antes, el líder del Partido Morado había ingresado en el edificio, que había sido alquilado solo un día antes, a la 1:34 de la tarde. Una hora después, a las 2:30 de la tarde, se ve al excandidato salir apresurado. Poco después fue captado por las cámaras de la calle Ocharán corriendo.

El incendio fue apagado en poco menos de una hora por los Bomberos y la Policía llegó realizó las pesquisas del caso en el lugar, donde se encontraron varios globos de color rojo en forma de corazón y velas decorativas por toda la casa, precisamente una de estas habría recalentado un televisor que explotó y provocó el incendio. En la vivienda encontraron a Liliana Acurio Medina, quien es una abogada cusqueña, miembro actual y fundadora del comité del Partido Morado en Cusco.



Imágenes de una cámara de seguridad muestran a Julio Guzmán huyendo. | Fuente: Foto: Captura video Panorama

Más reacciones

En una línea similar a la de Salazar se mostró Edgar Ochoa, del Nuevo Perú, quien consideró que el video difundido deja en evidencia la falta de liderazgo de quien aspira a ser presidente de la República en las próximas elecciones. De igual modo, dijo que las respuestas que dio no lo mostraron como una persona transparente.

"El señor Guzmán ha demostrado que ante la vulnerabilidad el primero en salir es él y no le interesa poner en riesgo a otras personas. Si el país alguna vez le diera una oportunidad y estuviéramos en problemas él sería el primero en salir corriendo sin interesarle la integridad de las personas", opinó.

Por su parte, para el exlegislador Clemente Flores consideró que este tema podría haber sido filtrado por Julio Guzmán para hacerse más conocido. Asimismo, dijo que en su opinión las imágenes reveladas no son cuestionables.

"Puede ser un tema de marketing, posiblemente, para hacerse más conocido y la gente empiece a hablar de él o del partido. No veo imágenes fuertes para decir que hay un cuestionamiento sobre el tema de su personalidad", dijo.

Para el exintegrante de la bancada de Peruanos por el Kambio "podría ser" que el propio excandidato presidencial haya utilizado este tema para favorecerse. "En política no hay casualidad. Justo en campaña sacan un video como este, podría ser un tema de marketing también", insistió.

Milagros Salazar también cuestionó la polémica generado al interior del Partido Morado por la denuncia en contra del candidato Daniel Mora, a quien su esposa acusó de haberla agredido. Como se sabe, el partido que lidera Julio Guzmán tomó la decisión de suspenderlo luego de que este caso se hiciera público, aunque la renuncia no ha sido oficializada.

"Primeramente solidarizarme con la señora por este momento difícil. Es impactante lo que ella ha pasado. Si la esposa de un funcionario de ese nivel le dan ese tratamiento, no le dan atención en la Fiscalía más de ocho meses, tiene un abogado de oficio y el Ministerio de la Mujer no le asiste adecuadamente, entonces qué podemos esperar", expresó.

Finalmente, consideró que estas situaciones muestran a esta agrupación como "un partido de doble moral donde hay varios cuestionamientos que se tienen que responder". Asimismo, llamó la atención por el trato del Ministerio de la Mujer luego de que la presunta agredida revelara que no recibió apoyo de las autoridades.

"¿Dónde está la ministra de la Mujer? Simplemente para mis amigos lo tapo, lo oculto, me demoro y para los demás inmediatamente lo filtro y doy un pronunciamiento, entonces es lamentable el trabajo que se está viniendo desde el Ministerio y definitivamente el cargo no le correspondería y ya debería dar un paso al costado frente a este hecho", dijo.